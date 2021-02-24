У Черкасах, де 24 лютого почалася вакцинація проти коронавірусу, станом на 15 годину імунізували 30 медиків. Усі вони почувають себе добре, жодних побічних реакцій не зареєстрували.

Медики півгодини були під наглядом

Після вакцинації кожну людину відправляють до окремого приміщення, де треба перебувати протягом 30 хвилин після процедури. Це потрібно, щоб медики поспостерігали за реакцією організму на препарат.

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Усі почувалися добре. Побічних ефектів не було. Ні голова не паморочилася, ані температура не підіймалася. Усі почувалися добре,

– сказала лікарка з медзакладу в Черкасах, де проводять вакцинацію.

Жодному із перших вакцинованих в Україні меддопомога не знадобилася, вони почуваються задовільно і навіть жартують.

Враження вакцинованих

"Ні, не було жодної реакції", – відповів один із вакцинованих на запитання журналістки, чи була реакції організму на препарат.

"Нормально, водичку п'ю. Як комарик вкусив", – сказала з усмішкою на обличчі інша вакцинована.

Актуально про вакцинацію проти COVID-19 в Україні

Першим в Україні вакцинували Горенко Євгена Васильовича – лікаря реаніматолога із міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Згідно з опитуваннями МОЗ, на добровільну вакцинацію зголосилося 30% українських медиків. Загалом до першої хвилі вакцинації потрапляє майже 13 тисяч людей.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу