Науковці з університету Сіднея (Австралія) використовували дані UK Biobank про 380 055 людей. Їх збирали впродовж 11 років.

До теми Знайшли простий спосіб зменшити ризик депресії

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує всім дорослим 150 хвилин помірного фізичного навантаження в день або приблизно 75 хвилин.

Науковці оцінили рівень щоденної фізичної активності учасників, виміряний у хвилинах. Їх розділили на групи за трьома рівнями фізичного навантаження: високого, середнього та низького.

Окрім цього, науковці оцінили якість їхнього щоденного сну за п'ятибальною шкалою.

Результати дослідження

З'ясувалося, що найвищий ризик смерті від раку або серцево-судинних захворювань (ССЗ) мали ті люди, які хронічно не досипали й не виконували норму ВООЗ по щоденних фізичних навантажень.

А от ті люди, які мали погану якість сну, але щодня тренувалися, мали значно нижчий ризик смерті від перерахованих вище причин. Показники були приблизно як у тих учасників, які добре спали й займалися фізкультурою.

В цілому ризик загибелі від онкопатології й ССЗ у неактивних людей з неякісним сном був на 45% вищим, ніж у людей, які відпочивали ночами й мали оптимальний рівень фізичних навантажень.

Тож дослідники прийшли до висновку, що рекомендації ВООЗ за кількістю щоденних вправ можуть нівелювати погану якість сну. Але варто зауважити, що для остаточних висновків потрібні подальші дослідження.