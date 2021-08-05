Як контролювати артеріальний тиск: зрозуміли головний механізм

Вперше за 60 років вчені зрозуміли ключовий механізм контролю артеріального тиску. Нарешті вчені зрозуміли, як і чому відбуваються коливання барорецепторів.

Що таке барорецептори та яка їх роль

Барорецептори можна порівняти з особливими сенсорами, які реагують на зміни артеріального тиску і при необхідності регулюють рівень гормонів, щоб тримати його під контролем. Вчені підозрювали, що барорецептори розташовуються в спеціалізованих клітинах нирок, які виробляють ренін, проте досі не мали вагомих доказів.

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Вчені з Віргінського університету виявили, що барорецептори присутні в ренінових клітинах, а також змогли визначити механізм їх роботи.

Важливі відкриття вчених:

Експерименти показали, що в умовах тиску всередині клітин відбуваються зміни і в результаті знижується активність гена Ren1.

Коли барорецептори виявляють високий артеріальний тиск (гіпертонію), це обмежує активність Ren1. Низький артеріальний тиск (гіпотонія), навпаки, її підвищує.

Цей механізм життєво важливий для функції організму, щоб підтримувати нормальний артеріальний тиск. Через 60 років ми, нарешті, розуміємо, як це відбувається і чому,

– зазначили автори.

Перспектива – контроль гіпертонії

Тепер вчені планують застосувати нові дані для контролю станів, які пов'язані з гіпертонією.

Крім того, їм ще належить вивчити механізм і сигнальні шляхи, асоційовані з барорецепторами, аби розробити ефективні методи лікування високого артеріального тиску – головної причини розвитку серцево-судинних захворювань.