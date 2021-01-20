Як контролюватимуть виробників медичного канабісу: у парламенті готують законопроєкт
У "Слузі народу" готують законопроєкт, який визначить порядок роботи виробників медичного канабісу. Мовиться про облік виробників рослин, які передаватимуть сировину фармацевтам для виготовлення препаратів.
Подібні закони вже функціонують у низці європейських країн
Над законопроєктом працює голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Про це сама нардепка повідомила в коментарі Укрінформу.
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Україна має розробити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це зробили Фінляндія, Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Словаччина та інші. При цьому вкрай важливо – врегулювати чіткий порядок контролю та обліку виробників рослин,
– сказала Третьякова.
У парламенті 4 проєкти щодо обігу медичного канабісу
Наразі у парламенті вже зареєстрували 4 законодавчі ініціативи щодо законодавчого обігу медичного канабісу. Спочатку їх має розглянути профільний комітет – з питань здоров'я нації.
Третьякова зазначила, що на сьогодні більше ніж 2 мільйони громадян в Україні потребують лікування препаратами, що містяться медичну марихуану.
Що відомо про легалізацію медичної марихуани в Україні?Питання легалізації медичного канабісу президент Зеленський вніс у Всеукраїнське опитування, яке провели водночас з місцевими виборами восени 2020 року. За легалізацію проголосували майже 65% опитаних. У парламенті одразу створили робочу групу, яка працює над розробкою відповідних законопроєктів.
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