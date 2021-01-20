У "Слузі народу" готують законопроєкт, який визначить порядок роботи виробників медичного канабісу. Мовиться про облік виробників рослин, які передаватимуть сировину фармацевтам для виготовлення препаратів.

Подібні закони вже функціонують у низці європейських країн

Над законопроєктом працює голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. Про це сама нардепка повідомила в коментарі Укрінформу.

До теми Знайшли негативний наслідок від легалізації канабісу

Україна має розробити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це зробили Фінляндія, Франція, Німеччина, Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Словаччина та інші. При цьому вкрай важливо – врегулювати чіткий порядок контролю та обліку виробників рослин,

– сказала Третьякова.

У парламенті 4 проєкти щодо обігу медичного канабісу

Наразі у парламенті вже зареєстрували 4 законодавчі ініціативи щодо законодавчого обігу медичного канабісу. Спочатку їх має розглянути профільний комітет – з питань здоров'я нації.

Третьякова зазначила, що на сьогодні більше ніж 2 мільйони громадян в Україні потребують лікування препаратами, що містяться медичну марихуану.

Зверніть увагу! Як наголосила нардепка у грудні 2020 року комісія ООН з наркотичних засобів виключила медичну марихуану з найнебезпечнішої категорії наркотиків.

Що відомо про легалізацію медичної марихуани в Україні? Питання легалізації медичного канабісу президент Зеленський вніс у Всеукраїнське опитування, яке провели водночас з місцевими виборами восени 2020 року. За легалізацію проголосували майже 65% опитаних. У парламенті одразу створили робочу групу, яка працює над розробкою відповідних законопроєктів. Питання легалізації медичного канабісу президент Зеленський вніс у Всеукраїнське опитування, яке провели водночас з місцевими виборами восени 2020 року. За легалізацію проголосували майже 65% опитаних. У парламенті одразу створили робочу групу, яка працює над розробкою відповідних законопроєктів.



Де легалізована марихуана / Карта 24 каналу