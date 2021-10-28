Новий механізм клітинного захисту

Так, дослідники виявили білок, що захищає клітину від інфікування. Саме з ним зв'язується спайковий білок SARS-CoV-2, щоб захопити клітину та отримати над нею контроль. З відкриттям цього механізму з'являються нові можливості для розробки цільових ефективних препаратів проти COVID-19.

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Як вірус виривається з противірусного захисту клітини

Група дослідників зі США виявила, що SARS-CoV-2 прикріплюється до сенсорного білка клітини людини – галектину-8 – деактивує її і тим самим руйнує систему противірусного захисту клітини. Саме це дозволяє вірусу її захопити.

SARS-CoV-2 взаємодіє із галектином-8 за допомогою спайкового білка. Деактивація відбувається за допомогою ключового ферменту коронавірусу – протеази 3CL, який розрізає білок буквально навпіл.

Як ці знання допоможуть побороти недугу

Ці ж результати підтверджує фактична клінічна картина. Вчені проаналізували зразки клітин легень від пацієнтів із COVID-19. Фахівці визначили, що функція галектину-8 була серйозно порушена в інфікованих клітинах.

Крім галектину-8, вчені визначили ще приблизно 150 інших білків клітини-господаря, які також розрізає і деактивує цей же ключовий фермент коронавірусу – 3CL. Чотири з них належать до важливого сигнального шляху Hippo – він контролює життєво важливі функції клітини.

Ці важливі подробиці про механізм клітинного захисту визначають нові цілі для розробки ліків проти COVID-19. Нова стратегія може бути спрямована на запобігання деактивації вірусу найважливіших клітинних функцій,

– заявили автори.

Тим часом інша група вчених раніше представила експериментальний препарат, який блокує проникнення SARS-CoV-2 в клітини коштом захоплення інших білків.