Як коронавірус вислизає від імунної системи
Джерело:Nature Communications
Дослідники з Японії та США виявили, що SARS-CoV-2 може вивести з ладу важливий молекулярний шлях, пов'язаний з імунним комплексом, який називається MHC class I.
Це відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти, як поширюється коронавірус COVID-19. Імунолог з Університету Хоккайдо та Техаського університету A&M Коічі Кобаясі заявив, що виявлені науковцями механізми можуть "надати нові молекулярні мішені для відкриття ліків"
Увага Як тримати імунітет у тонусі цілий рік
Науковці спостерігали, як вірус SARS-CoV-2 змінює експресію генів в імунній системі пацієнтів із COVID-19 у порівнянні з неінфікованими людьми. Для цього дослідники використали біоінформатичний підхід – це корисний спосіб вивчити функцію складних клітинних сигнальних шляхів, які запускають імунні реакції для боротьби зі шкідливими бактеріями та вірусами.
Як працює імунний захист:
- Молекули класу I MHC є центральною зброєю імунної відповіді проти вірусів.
- Коли вірус заражає клітину, клітина сприяє експресії вірусних антигенів на поверхні інфікованих клітин, привертаючи увагу імунних клітин, які називаються цитотоксичними Т-клітинами.
- Ці імунні клітини зосереджуються і знищують інфіковані клітини разом з вірусом, що вторгається в них.
Дослідницька група заразила лінії клітин людини вірусом SARS-CoV-2, щоб підтвердити свої висновки.
Як коронавірус вислизає від імунітету
Результати показали, що білок вірусу SARS-CoV-2, званий ORF 6, пригнічує білок клітини-господаря (NLRC5), відповідальний за активацію шляху MHC класу I.
Це відбувається двома способами:
- ORF6 перешкоджає передачі клітинних сигналів, що відключає експресію NLRC5.
- ORF6 блокує функції NLRC5.
Відомо, що інші інфекційні віруси, включаючи ВІЛ та MERS, також націлені на шлях MHC класу I. Дослідники вважали, що SARS-CoV-2, ймовірно, теж, але це дослідження є першим підтвердженням.
Без активації шляху MHC класу I віруси в інфікованих клітинах по суті приховані від імунної системи. Це допомагає пояснити, чому вірус SARS-CoV-2 зберігається в організмі та чому він продовжує інфікувати.
Подальші дослідження можуть допомогти знайти ліки, які блокують активність вірусного білка ORF6. У випадку успіху такі ліки можуть спонукати імунну систему господаря позбавитися вірусу, ефективно посилюючи імунні реакції.