Як коронавірус вислизає від імунної системи

Дослідники з Японії та США виявили, що SARS-CoV-2 може вивести з ладу важливий молекулярний шлях, пов'язаний з імунним комплексом, який називається MHC class I.

Це відкриття може допомогти вченим краще зрозуміти, як поширюється коронавірус COVID-19. Імунолог з Університету Хоккайдо та Техаського університету A&M Коічі Кобаясі заявив, що виявлені науковцями механізми можуть "надати нові молекулярні мішені для відкриття ліків"

Увага Як тримати імунітет у тонусі цілий рік

Науковці спостерігали, як вірус SARS-CoV-2 змінює експресію генів в імунній системі пацієнтів із COVID-19 у порівнянні з неінфікованими людьми. Для цього дослідники використали біоінформатичний підхід – це корисний спосіб вивчити функцію складних клітинних сигнальних шляхів, які запускають імунні реакції для боротьби зі шкідливими бактеріями та вірусами.

Як працює імунний захист:

Молекули класу I MHC є центральною зброєю імунної відповіді проти вірусів.

Коли вірус заражає клітину, клітина сприяє експресії вірусних антигенів на поверхні інфікованих клітин, привертаючи увагу імунних клітин, які називаються цитотоксичними Т-клітинами.

Ці імунні клітини зосереджуються і знищують інфіковані клітини разом з вірусом, що вторгається в них.

Дослідницька група заразила лінії клітин людини вірусом SARS-CoV-2, щоб підтвердити свої висновки.

Як коронавірус вислизає від імунітету

Результати показали, що білок вірусу SARS-CoV-2, званий ORF 6, пригнічує білок клітини-господаря (NLRC5), відповідальний за активацію шляху MHC класу I.

Це відбувається двома способами:

ORF6 перешкоджає передачі клітинних сигналів, що відключає експресію NLRC5. ORF6 блокує функції NLRC5.

Відомо, що інші інфекційні віруси, включаючи ВІЛ та MERS, також націлені на шлях MHC класу I. Дослідники вважали, що SARS-CoV-2, ймовірно, теж, але це дослідження є першим підтвердженням.

Без активації шляху MHC класу I віруси в інфікованих клітинах по суті приховані від імунної системи. Це допомагає пояснити, чому вірус SARS-CoV-2 зберігається в організмі та чому він продовжує інфікувати.

Подальші дослідження можуть допомогти знайти ліки, які блокують активність вірусного білка ORF6. У випадку успіху такі ліки можуть спонукати імунну систему господаря позбавитися вірусу, ефективно посилюючи імунні реакції.