Як коронавірус вплинув на психіку людей: нове дослідження

Пандемія завдала нищівного удару по психічному здоров'ю населення: лікарі стали частіше діагностувати депресію і тривожний розлад. За даними нового дослідження, велика кількість людей переживає зараз тривожний синдром, наслідки якого можуть позначатися довгі роки.

Джерело: Plos One.

Вчені австралійського Університету Фліндерса провели онлайн-опитування за участю 1040 жителів з п'яти країн з метою проаналізувати стресові реакції на ізоляцію і страхи, пов'язані з COVID-19. Зокрема, дослідники зосередилися на таких проявах стресу, як повторювані тривожні думки, занепокоєння і роздуми про пандемію.

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Вплив коронавірусу на психіку людей

Абсолютна більшість респондентів повідомили про те, що переживають стрес через що відбувається. У 13,2% дослідники виявили ознаки посттравматичного стресового розладу (ПТСР). Це важкий психоемоційний стан, який може супроводжуватися тривогою, безсонням, депресією, панічними атаками. Як правило, ПТСР виникає вже після травматичних подій, але може також з'явитися через очікування катастрофи.

На думку авторів дослідження, у респондентів цей стан викликаний постійними страхами за своє здоров'я, а також здоров'я близьких людей. Примітно, що лише 2% із загальної вибірки повідомили про те, що зіткнулися особисто з COVID-19, ще у 5% захворіли близькі родичі або друзі.

У більшості учасників опитування травматичний стрес був пов'язаний з можливими небезпечними для життя подіями в майбутньому – зараження, хвороба, втрата роботи. Чималу роль в цьому зіграли засоби масової інформації,

– повідомили вчені.