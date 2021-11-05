Як коронавірус вплинув на смертність в Україні
Джерело:Опендатабот
Показники надлишкової смертності протягом перших 8 місяців 2021 року перевищили відповідні значення за минулий рік. У середньому за 5 років із січня по серпень помирало по 393 тисячі людей, а цього року – 440 тисяч.
Надлишкова смертність вище попередніх показників
Дані Держстату показали, що за вказаний період у 2021 році надлишкова смертність сягнула рівня у понад 46 тисяч осіб. Це більше, ніж у 2020 році, коли надлишкових смертей було 32 569.
Увага Ляшко назвав особливість цієї хвилі коронавірусу в УкраїніДовідка! Надлишкова смертність означає перевищення кількості смертей над очікуваним показником. Для оцінки рівня цього показника дослідники використовували середні щомісячні дані за 5 років до початку пандемії COVID-19 – із 2015 по 2019 роки.
Аналітики з'ясували, що в середньому за 5 років із січня по серпень вмирало по 393 тисячі людей, а цього року – 440 тисяч.
I в поточному, і минулого року, показник надмірної смертності помітно перевищує втрати від коронавірусу,
– йдеться у повідомленні.
Коронавірус вплинув на інші причини смерті
Це свідчить про те, що надлишкова смертність вказує не лише на кількість померлих через COVID-19 та його наслідки. Аналітики вважають, що пандемія вплинула й на інші причини смерті.
В умовах перевантаженості лікарень багато українців з іншими важкими хворобами не отримують вчасно необхідне лікування,
– підсумували в Опендатабот.
Актуальна статистика COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
- Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 26 488 людей. До лікарень госпіталізували 5 497 людей з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів.
- Від початку пандемії COVID-19 в країні підтвердили 3 032 951 випадок захворювання. Жертвами коронавірусу стали 70 842 пацієнти.