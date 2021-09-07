Перше дослідження

В першому дослідженні взяли участь 661 житель Стокгольма, з них 178 мали COVID-19. Середній вік учасників склав 22 роки.

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Ключові показники функції легень – об'єм форсованого видиху за 1 секунду (ОФВ1) і максимальний об'єм повітря, який можна вдихнути або видихнути, – виявилися схожими у всіх учасників незалежно від того, чи був у них COVID-19. Не було відмінностей і в рівнях запальних маркерів.

Потім вчені виділили підгрупу зі 123 учасників з діагностованою астмою, у 24% з них було підтверджено коронавірус. Спірометрія показала невелике зниження функції легень в астматиків, які перенесли COVID-19, проте ці показники не були статистично значущими.

Друге дослідження

В другому дослідженні взяла участь 21 дитина від 5 до 18 років, яка перенесла COVID-19. До контрольної групи включили 45 дітей, у яких не було COVID-19, але вони могли перехворіти на іншу респіраторну інфекцію.

Вчені провели серію тестів на функцію легенів у всіх учасників в період від 2 тижнів до 6 місяців після зараження і порівняли їх з показниками групи контролю. В результаті фахівці не знайшли статистично значущих відмінностей в частоті спостерігається погіршення роботи легенів.

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