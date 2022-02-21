Водночас спостерігаються й неврологічні та психічні ускладнення – як під час хвороби, так і після одужання. У МОЗ перерахували деякі із них.

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Симптоми гострого перебігу COVID-19

Відомо, що COVID-19 непропорційно вражає людей із вже наявними неврологічними розладами. Серед симптомів та станів у МОЗ наводять:

марення;

збудження;

інсульт тощо.

Особливо, коли мовиться про людей із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та тих, хто вживає наркотики, алкоголь чи окремі лікарські засоби.

Зазначені категорії вразливіші до коронавірусної хвороби та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті внаслідок COVID-19,

– наголосили у відомстві.

Також під час самої хвороби у пацієнтів можуть статися такі ускладнення, як:

інсульт;

судоми;

кома;

менінгоенцефаліт (одночасне запалення мозкових оболонок);

синдром Гієна – Барре (проявляється млявими парезами і паралічами, порушенням чутливості, вегетативними розладами).

До слова! Одне з досліджень свідчить, що смертність серед пацієнтів, які мали хоча б один із неврологічних проявів, становить 27%. При цьому, особливо вразливими до хвороби є люди старші 60 років. Поширеність інсульту у пацієнтів із COVID-19 складає 1,2%.

Неврологічні та психічні наслідки

Вони можуть виникати навіть за безсимптомного перебігу коронавірусної хвороби. Аналіз десяток досліджень свідчить, що найчастішими наслідками COVID-19 були:

втома або ж біль у м’язах (63%);

у 26% людей спостерігаються проблеми зі сном;

у 23% – тривога і депресія.

на труднощі під час ходьби скаржаться 24% людей, які перенесли коронавірус.

Разом із тим, у різних вікових групах спостерігається різна поширеність неврологічних симптомів.

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