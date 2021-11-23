Як коронавірус впливає на нервову систему: симптоми, які можуть залишитись надовго

Коронавірусна хвороба може впливати не лише на загальне самопочуття, а й мати негативні наслідки на нервову систему та психіку людини.

Про те, які симптоми порушень зі сторони нервової системи можуть виникнути після коронавірусу, розповіла лікарка-невролог, психіатр Людмила Підкуймуха.

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Коли збудник потрапляє в організм, це провокує низку запальних реакцій. Також вірус є "нейротропним", тобто таким, що здатен уражати нервову систему та провокувати виникнення розладів психіки,

– зауважила лікарка.

Найчастіші постковідні ускладнення:

головні болі 43% (як під час хвороби, так і після одужання);

загальна слабкість (астенія) 63,4%;

погіршення пам‘яті та концентрації уваги 57%;

безсоння 56%;

запаморочення 31%;

вегетативні розлади (серцебиття, коливання АТ, пітливість);

невралгії та невропатії;

гострі стресові реакції;

панічні атаки;

надмірна тривожність або тривожні розлади;

депресивні розлади;

Бувають важчі варіанти неврологічних та психічних ускладнень.

Неврологічні: синдром Гієна-Баре, ішемічні інсульти, гострі геморагічні некротичні енцефалопатії, судомні напади, розлади свідомості.

Психіатричні: гострі психози, рекурентні депресивні епізоди, загострення хронічних психічних захворювань.

Що робити, якщо помітили у себе подібні симптоми

За статистикою, 4 з 5 пацієнтів, які перебували на оксигенотерапії мали симптоми тривожного розладу, а практично кожен третій – ознаки депресії.

Незначні порушення як в неврологічній сфері (астенія, запаморочення, головні болі, розлади пам'яті, уваги, безсоння) якщо вони легкі – часто минають самостійно.

Водночас при помірних та виражених порушеннях, а особливо гострих станах, лікар може рекомендувати додаткове медикаментозне лікування (іноді стаціонарне).

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Так само з порушеннями у психічній сфері. Панічні атаки, легкі тривожні, депресивні розлади часто минають самостійно без додаткового лікування. Часто пацієнтам потрібна саме психотерапевтична допомога. Але зустрічаються стани, коли без медикаментозного лікування не обійтись.

Лікарка наголосила, що не потрібно нехтувати жодними симптомами та вчасно звертатись до невролога/психіатра. Це потрібно для того, що визначити ступінь вираженості проблеми та підібрати метод лікування.