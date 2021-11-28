Як коронавірус впливає на психіку

Під час минулих епідемій науковці фіксували у населення депресію, тривогу та різні розлади. Пандемія COVID-19 – не виняток.

Тож зараз частіше почали говорити і про психічне здоров'я на тлі пандемії коронавірусу. Хоч цю тему і до кінця не дослідили, деякі результати наукових досліджень, що кажуть: під час пандемії можуть з'явитися симптоми психічних розладів або загостритися вже наявні. Про них розповіла Ірина Пінчук, докторка медичних наук.

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Вплив пандемії на психічне здоров'я

Щоб вивчити це питання, проаналізували 19 досліджень з Китаю, Іспанії Італії, Ірану, США, Туреччини, Непалу й Данії. У результаті у людей виявили симптоми:

психологічного дистресу (до 38%);

тривоги (до 50,9%);

депресії (до 48,3%;

та посттравматичного стресового розладу або ПТСР (це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події) – до 53,8%.

Фактори ризику. Начастіше ці симптпоми зустрічали у жінок, старших 40 років. Також впливало те, чи людина працевлаштована. Серед факторів ризику, окрім іншого, є й наявність хронічних чи психічних захворювань та постійне користування соцмережами.

Карантин та стрес

Після перебування на карантині може виникнути стрес, з'явитися дратівливість, безсоння, ознаки депресії та посттравматичного розладу. Проте головним чином на появу стресу впливає тривалість карантину.

Зокрема, робота з дому погіршує психічне здоров'я. Науковці виявили, що жінки і ті, хто працює вдома та отримують низький прибуток, мають мінімум на два психічних чи фізичних симптоми більше.

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COVID-19 та розлади у цифрах:

За кілька місяців приблизно у 6% людей, які перехворіли на коронавірус, діагностують психічні розлади.

Протягом 14 – 90 днів після діагнозу COVID-19 уперше діагностують психічний розлад у 5,8% випадків, а саме

тривожний розлад – 4,7%;

безсоння – 1,9%;

депресивний розлад – 1,7% тощо.

Люди із психічними розладами на 65% більше ризикують захворіти на COVID-19, ніж інші.

Після перенесеного коронавірусного захворювання фахівці також виявляють: