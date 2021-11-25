Яким чином COVID-19 може погіршити роботу серця

Коронавірус спричиняє ушкодження міокарда (серцевого м'язу) і порушення функції серця. У в тяжких випадках хвороба навіть може стати причиною утворення рубців на серці.

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Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий цитокіновий шторм – потенційно летальну реакцію імунної системи.

Коронавірус також може стати причиною серцевої недостатності.

Чому відбувається навантаження на серце

Якщо у хворого є запалення легень, то правий шлуночок серця повинен працювати інтенсивніше, щоб доставити кров до легень, що може спричинити правосторонню серцеву недостатність.

COVID-19 може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це своєю чергою може призвести до утворення тромбів, підвищувати ризик ішемії чи інсульту.

Окрім того, коли сатурація (рівень кисню в крові) дуже сильно знижується, серцевий м'яз більше не отримує достатньо кисню від легень, що спричиняє подальше пошкодження серця.

У МОЗ наголосили, що наразі у світі продовжують досліджувати, як саме коронавірусна інфекція спричиняє розвиток міокардиту та, чому інфекція є частою причиною серцевої недостатності.

Зверніть увагу! За даними Держстату, найчастіші причини смерті українців – хвороб системи кровообігу, від яких померли 306 127 людей. Водночас від COVID-19 померли 40 014 українців – тобто коронавірусна хвороба входить в трійку причин смертності.

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