Яким чином COVID-19 може погіршити роботу серця
Коронавірус спричиняє ушкодження міокарда (серцевого м'язу) і порушення функції серця. У в тяжких випадках хвороба навіть може стати причиною утворення рубців на серці.
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Окрім того, запалення міокарда може спричиняти так званий цитокіновий шторм – потенційно летальну реакцію імунної системи.
Коронавірус також може стати причиною серцевої недостатності.
Чому відбувається навантаження на серце
Якщо у хворого є запалення легень, то правий шлуночок серця повинен працювати інтенсивніше, щоб доставити кров до легень, що може спричинити правосторонню серцеву недостатність.
COVID-19 може викликати запалення в оболонці кровоносних судин, які транспортують кров по всьому тілу. Це своєю чергою може призвести до утворення тромбів, підвищувати ризик ішемії чи інсульту.
Окрім того, коли сатурація (рівень кисню в крові) дуже сильно знижується, серцевий м'яз більше не отримує достатньо кисню від легень, що спричиняє подальше пошкодження серця.
У МОЗ наголосили, що наразі у світі продовжують досліджувати, як саме коронавірусна інфекція спричиняє розвиток міокардиту та, чому інфекція є частою причиною серцевої недостатності.
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