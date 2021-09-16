Як коти можуть викликати психоз

Відомо, що коти можуть переносити токсоплазми. Стало відомо, що хвороба, спричинена цими паразитами, може викликати психоз у людей з групи ризику.

Вчені провели довгострокове дослідження, у якому взяли участь 96 клієнтів клініки Orygen's Personal Assessment and Crisis Evaluation (PACE) у віці від 15 до 30 років. Усі вони підпадали під рівні високого ризику.

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Дослідники виявили, що учасники, які перейшли в психоз, мали значно вищі рівні антитіл проти токсоплазми в порівнянні з тими, у кого психоз не розвинувся. Загалом вплив токсоплазми був пов'язаний з 3,6-кратним збільшенням ризику переходу у стан психозу.

Токсоплазма – що це? Це паразит, який в основному переноситься котами (значно рідше іншими теплокровними тваринами). Більшість людей, які живуть з котами, на якомусь етапі також інфікуються ними.

Зазвичай симптоми відсутні, але в останні роки були виявлені деякі зв'язки між впливом токсоплазми й рядом станів, включаючи психоз.

В ході дослідження фахівці вивчили критерії, які дозволяють ідентифікувати людей з безпосереднім ризиком розвитку психозу. Вони відповідають вже доведеним критеріям, включаючи клінічні й біологічні фактори ризику.

Ми виявили, що вплив toxoplasma gondii може сприяти виникненню позитивних психотичних симптомів і підвищувати ризик переходу в психоз у людей з дуже високим ризиком,

– заявив професор Пол Аммінгер.

Якщо висновки науковців підтвердяться більшими дослідженнями, дослідники вважають, що серологічний статус токсоплазми можна використовувати як біологічний маркер в калькуляторах ризику, які оцінюють індивідуальний ризик психозу у молодих людей.