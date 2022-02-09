Як краще готувати овочі, щоб зберегти їхню користь

Міжнародні медичні організації рекомендують їсти овочі у будь-якому вигляді, щоб урізноманітнити раціон. Адже вони допомагають підтримувати здорову вагу, знизити рівень холестерину та кров'яний тиск, а також зменшують ризик різних хвороб.

Відварювання

Якщо подобаються варені чи інакше просто не виходить, краще їсти варені, ніж ніякі. Але існують способи приготування овочів, при яких більша частина вітамінів зберігається.

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У Китаї вивчили, що відбувається з вітаміном C за різних способів приготування. Для цього броколі обробили п'ятьма способами: готували на пару, варили, гріли в мікрохвильовій печі, смажили і обсмажували з наступним варінням. Після цього вчені оцінили, який відсоток вітаміну С залишився в овочах: ​​виявилося, що зварений броколі втратив 38% вітаміну С, а смажений – 33%.

Річ у тім, що у всіх овочах є водорозчинні вітаміни B, С, фолієва кислота. При варінні частина вітамінів вилуговується – виводиться у воду і залишається в ній. А значить, якщо після приготування злити воду в раковину, частина вітамінів втратиться. Тому варіння з наступним зливом води не найкращий варіант, коли потрібні лише овочі без бульйону. Але якщо планується використовувати цю воду для супу чи рагу, то варити овочі можна: вітаміни все одно залишаться у страві.

У Кореї провели експеримент, у якому вивчили вплив різних видів обробки на жиророзчинні вітаміни К, А, Е. Для цього закупили броколі, моркву, шпинат, цукіні, батат, картоплю, мангольд, мальву та приготували їх шляхом бланшування, варіння, приготування на пару та в мікрохвильовій печі. З'ясувалося, що варіння не зменшує вміст вітаміну К в овочах. А ось вітамінів А та Е залишилося менше.

Запікання та пар

Китайський та корейський експерименти показали, що пароварка зберігає найвищий рівень поживних речовин. Наприклад, вітамін С після приготування на пару залишилося майже стільки ж, скільки було в сирому овочі. Можливо, це пов'язано з тим, що продукт не занурювався повністю у воду.

У запечених овочах також зберігаються вітаміни. У такий спосіб можна замінити варіння, наприклад, коли для вінегрету за рецептом потрібні варені овочі. Із запеченими вийде навіть смачніше, і користь збережеться. Єдине правило – запікати овочі потрібно без використання жиру та олії.

Щоб зберегти вітаміни в картоплі, запікати і їсти його краще в мундирі, тобто в шкірці.

Заморожені овочі

У заморожених овочах зберігаються всі вітаміни, що були у свіжих. Іноді у заморожених навіть більше вітамінів, бо на заморожування йдуть лише стиглі плоди. Для доставки в магазини фрукти та овочі збирають ще недозрілими, щоб вони не зіпсувалися під час транспортування.

Перед тим як приготувати щось з овочів, їх потрібно розморозити, промити і лише потім додати до страви. Якщо покласти овочі відразу замороженими, то поки вони тануть, інші інгредієнти можуть розваритися. Коли хочеться залишити овочі цілими та нерозвареними, краще готувати їх на пару.