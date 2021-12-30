Як куріння батьків впливає на ризик появи цієї звички у дітей

Нове дослідження доводить, найкраще, що може зробити курець для себе та близьких — це відмовитися від цигарок якнайшвидше. Це зменшить ризик появи цієї звички у їхніх дітей.

Діти курців часто починають курити

Фахівці Імперського коледжу Лондона проаналізували дані дослідження за участю британців, що народилися 2000 року. Вони виявили, що діти у віці 11 – 15 років з сімей, в яких курять, удвічі частіше в порівнянні з однолітками пробували закурити самі (26% проти 11%).

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Що особливо важливо, ці підлітки вчетверо частіше самі починали курити (4,9% проти 1,2%) наслідуючи батьків батьками.

Вчені зазначили, що ці дані значно перевищують показники ранніх досліджень. У 2010 році лікарі з Великої Британії заявили, що у дітей батьків-курців ймовірність розвитку цією залежністю на 72% вища у порівнянні з дітьми з сімей, де ніхто не курить.

Батьки впливають на поведінку дітей

Ймовірно, батьки не усвідомлюють, наскільки сильно їхня звичка впливає на уявлення дітей про те, що куріння – це нормально. І, звичайно ж, у таких сім'ях сигарети особливо доступні,

– зазначили автори дослідження.

Вони підкреслили, що ці патерни поведінки формуються навіть у тому випадку, якщо батьки намагаються не курити під час дітей.

Таємні курці

Науковці також наводяться дані про "таємних курців" серед дітей, тобто тих, хто старанно приховує від батьків свою звичку. Зокрема, серед підлітків 12 – 13 років, які починали курити, більша частина робили це таємно. Близько 40% із них повідомили, що якби їхні сім'ї дізналися про те, що вони курять, то, напевно, спробували б змусити їх кинути.