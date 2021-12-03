Як куріння електронних сигарет впливає на чоловіче здоров'я

Вчені Бостонського університетів дійшли висновку, що чоловіки, які курять електронні сигарети, вдвічі частіше страждають на еректильну дисфункцію, ніж чоловіки, які не палять.

У досліджені брали участь 13 711 чоловіків віком від 20 до 65 років. Вони розповіли про проблеми з потенцією, шкідливі звички, хронічні захворювання та інші проблеми.

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Куріння негативно впливає на чоловічий організм

Куріння давно асоціюється з еректильною дисфункцією (ЕД) та серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Водночас щодо використання електронних систем доставки нікотину – було мало даних.

Нові висновки вчених показали, що ті, хто курить вейпи та електронні сигарети, мають проблеми з потенцією в середньому вдвічі частіше за тих, хто ніколи не використовував подібні пристрої.

Важливо також зауважити, що більшість учасників становили молоді люди, які не мали проблем із зайвою вагою, серцево-судинними захворюваннями та іншими факторами, пов'язаними з проблемами з потенцією.

Цілком можливо, що щоденне вживання електронних сигарет може бути пов’язане з вищими шансами на еректильну дисфункцію незалежно від історії куріння,

– наголосив один із авторів дослідження Омар Ель-Шахаві, доктор медицини.

Дослідження продовжать

Далі вчені повинні встановити, чи одні типи електронних сигарет мають сильніший зв'язок з еректильною дисфункцією, ніж інші, і чи можуть порушення бути оборотними після припинення використання вейпінгу.

Крім того, оскільки в цьому дослідженні вивчали лише чоловіків, у майбутніх дослідженнях розширять, та вивчатимуть зв'язок між використанням електронних сигарет та сексуальною дисфункцією у жінок.