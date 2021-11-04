Як лікувати легкий перебіг коронавірусу
Джерело:CDC
Більшість людей має COVID-19 у легкій формі. Це означає, що можна одужати вдома без медичної допомоги. Як і при інших вірусних захворюваннях, потрібно більше пити, відпочивати та приймати жарознижувальні препарати, коли температура вища 38,5 градусів за Цельсієм.
Під час хвороби слід обмежити контакти з іншими людьми. Відновити спілкування можна через 10 днів із моменту появи перших симптомів.
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Симптоми легкої форми коронавірусу:
- лихоманка до 38 градусів;
- нежить або закладеність носа;
- головний біль;
- біль в горлі;
- біль у м'язах;
- кашель без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів;
- шлунково-кишкові прояви (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;
- відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість);
- спотворення нюху (дизосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).
Коли звертатись до лікаря
До лікаря потрібно звертатися, якщо турбують такі симптоми:
- проблеми з диханням;
- постійний біль або тиск у грудях;
- сплутаність свідомості;
- важко прокинутись і не спати.
Постковідний синдром
Зазвичай симптоми коронавірусу минають протягом кількох тижнів. Жодних ліків для підтримки організму після цього пити не потрібно. Але в деяких людей симптоми – кашель, сильна втома, дискомфорт у грудях, проблеми з мисленням та концентрацією, депресія – зберігаються довше чотирьох тижнів. Найчастіше таке буває у тих, хто хворів важко. У цьому разі краще проконсультуватися з терапевтом.
Єдиний спосіб уникнути постковідних симптомів – не хворіти. Основні заходи профілактики – вакцинація, маски, миття рук та соціальна дистанція.