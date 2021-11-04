Як лікувати легкий перебіг коронавірусу

Більшість людей має COVID-19 у легкій формі. Це означає, що можна одужати вдома без медичної допомоги. Як і при інших вірусних захворюваннях, потрібно більше пити, відпочивати та приймати жарознижувальні препарати, коли температура вища 38,5 градусів за Цельсієм.

Під час хвороби слід обмежити контакти з іншими людьми. Відновити спілкування можна через 10 днів із моменту появи перших симптомів.

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Симптоми легкої форми коронавірусу:

лихоманка до 38 градусів;

нежить або закладеність носа;

головний біль;

біль в горлі;

біль у м'язах;

кашель без ознак дихальної недостатності таких як, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів;

шлунково-кишкові прояви (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення;

відсутність змін психічного стану (порушення свідомості, млявість);

спотворення нюху (дизосмія), смаку (дізгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Коли звертатись до лікаря

До лікаря потрібно звертатися, якщо турбують такі симптоми:

проблеми з диханням;

постійний біль або тиск у грудях;

сплутаність свідомості;

важко прокинутись і не спати.

Постковідний синдром

Зазвичай симптоми коронавірусу минають протягом кількох тижнів. Жодних ліків для підтримки організму після цього пити не потрібно. Але в деяких людей симптоми – кашель, сильна втома, дискомфорт у грудях, проблеми з мисленням та концентрацією, депресія – зберігаються довше чотирьох тижнів. Найчастіше таке буває у тих, хто хворів важко. У цьому разі краще проконсультуватися з терапевтом.

Єдиний спосіб уникнути постковідних симптомів – не хворіти. Основні заходи профілактики – вакцинація, маски, миття рук та соціальна дистанція.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал