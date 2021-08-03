Вчені з університету Мічигану проаналізували потенційні інгібітори, які потенційно можуть спричинити загибель клітин раку передміхурової залози. Зі 167 кандидатів вони визначили найбільш перспективний інгібітор – ESK981. Втім, наразі вчені повинні провести другу фазу клінічних випробувань.
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ESK981 має кілька цілей і діє комбіновано атакуючи рак,
– пояснили вчені.
Як виявили ефективність інгібітора
Раніше препарат вже тестували в першій фазі клінічних випробувань проти інших хвороб і він показав хорошу переносимість і безпечність для застосування для людей.
Доклінічні експерименти на моделях мишей з резистентними пухлинами показали високу ефективність у придушенні зростання пухлини.
Перспектива терапії
При комплексній дії на обидві мішені вчені відзначили вищі терапевтичні результати.
Тепер вчені вже запустили другу фазу клінічних випробувань за участю пацієнтів. У разі успіху це відкриє нові можливості для людей, які поки змушені використовувати тільки хірургію та хімієтерапію у боротьбі з раком міхурової залози.