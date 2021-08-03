Вчені з університету Мічигану проаналізували потенційні інгібітори, які потенційно можуть спричинити загибель клітин раку передміхурової залози. Зі 167 кандидатів вони визначили найбільш перспективний інгібітор – ESK981. Втім, наразі вчені повинні провести другу фазу клінічних випробувань.

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ESK981 має кілька цілей і діє комбіновано атакуючи рак,

– пояснили вчені.

Як виявили ефективність інгібітора

Раніше препарат вже тестували в першій фазі клінічних випробувань проти інших хвороб і він показав хорошу переносимість і безпечність для застосування для людей.

Доклінічні експерименти на моделях мишей з резистентними пухлинами показали високу ефективність у придушенні зростання пухлини.

Принцип роботи механізму: ESK981 сприяє продукуванню білка CXCL10, який, своєю чергою, активізує імунні Т-клітини проти пухлини. Крім того, ESK981 також націлюється на ще один білок PIKfyve, який теж бере участь в процесі загибелі клітин.

Перспектива терапії

При комплексній дії на обидві мішені вчені відзначили вищі терапевтичні результати.

Тепер вчені вже запустили другу фазу клінічних випробувань за участю пацієнтів. У разі успіху це відкриє нові можливості для людей, які поки змушені використовувати тільки хірургію та хімієтерапію у боротьбі з раком міхурової залози.