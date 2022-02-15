Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, повідомляє 24 канал. Він нагадав, що 15 лютого проводиться Міжнародний день дитини, хворої на рак. Це глобальна спільна кампанія, яка направлена на підвищення рівня обізнаності про онкологічні хвороби у дітей, висловлення підтримки пацієнтам та їх сім’ям.

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Віктор Ляшко “У цьому році ми заклали ще більше коштів на виявлення та лікування онкологічних хвороб, а також збільшуємо тарифи, за якими Національна служба здоров’я оплачує медичні послуги лікарням, які лікують онкохворих дітей”.

Лікування дитячого раку в Україні

тариф на діагностику та хімієтерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей збільшився на 40% (із 90 тисяч грн у 2021 до 128 тисяч гривень у 2022);

на діагностику та хімієтерапевтичне лікування онкогематологічних захворювань (лейкемія, лімфома) на 37%: зі 164 тисяч грн до 224 тисяч гривень.

Також дітям з онкологічними хворобами сьогодні в Україні вже здійснюють трансплантацію кісткового мозку. І це проводять безкоштовно для сім’ї хворої дитини.

"З початку цього року нашими лікарями вже здійснено 8 трансплантацій кісткового мозку дітям. За 2021 рік вдалося зробити 77 таких трансплантацій. Раніше нам доводилося відправляти наших дітей на подібні операції закордон. Сьогодні ситуація істотно змінилася, ми інвестуємо у власний розвиток вітчизняної трансплантології", – зазначив міністр.

Скільки отримують медики за лікування раку

За словами Ляшка, МОЗ оплачує медичним закладам вартість трансплантації у розмірі 1,8 мільйона гривень за родинну трансплантацію та 2,4 мільйона гривень за трансплантацію з донорським етапом. Ці тарифи повністю покривають витрати на пошук донора та забір клітин, трансплантацію та посттрансплантаційний супровід реципієнта.

Ліки для лікування дитячої онкології

Ляшко додав, що МОЗ через централізовану закупівлю забезпечує 100% потребу в лікарських засобах, які необхідні для проведення хімієтерапії хворим дітям. За кошти державного бюджету у 2021 році було здійснено закупівлю 134 позицій лікарських засобів на суму понад 222 мільйонів гривень. У 2022 році за відповідним напрямом планується до закупівлі 139 позицій лікарських засобів та медичних виробів.



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