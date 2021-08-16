Як лісові пожежі пов'язані з важкими випадками та смертністю від COVID-19 – дослідження

Вчені виявили ще один чинник, який відіграє важливу роль у збільшенні кількості людей, які занедужали на важкі випадки коронавірусу. Причиною можуть бути масові пожежі.

У новому дослідженні виявили, що збільшення дрібних твердих частинок від лісових пожеж, зокрема через дим та сажу, у 2020 році призвело до збільшення випадків захворювання і смерті через COVID-19 одразу в кількох штатах у США. Зокрема, у Каліфорнії, Орегоні й Вашингтоні.

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Автори дослідження кажуть, що підвищений ризик випадків зараження зараз виникає через Дельта-штам. Тепер занепокоєння викликають пожежі.

Забруднення повітря дрібними твердими частинками може стати додатковим засобом для ще швидшого розповсюдження вірусу,

– сказала Франческа Домінічі, співавторка дослідження.

Як виникає зараження через пожежі

Тонкі тверді частинки є одними з найдрібніших, але й найнебезпечніших забруднювачів. При вдиханні вони проникають глибоко в легеневу тканину, де можуть потрапити в кров.

Ці частки можуть потрапляти в організм і з інших джерел, таких як паливні заводи, автомобілі та сільське господарство. Вони пов'язані з низкою ускладнень для здоров'я:

астмою;

хворобами серця;

хронічним бронхітом та іншими респіраторними захворюваннями.

Це основні стани, які роблять людей уразливими до важких наслідків від коронавірусу.

Вплив на дітей

Ба більше, діти вдихають набагато більше повітря, ніж дорослі, і їхня дихальна система все ще розвивається. Отже, вони набагато вразливіші й це може бути дуже небезпечною ситуацією.

Запалення легенів

Доктор Альберт Ріццо, головний лікар Американської асоціації легень, зазначив, що забруднення повітря від диму від пожежі, ймовірно, викликає запалення в легенях.

"Тверді частинки – призводять до того, що дихальні шляхи стають дуже сприятливим ґрунтом для непроханої інфекції, такої як коронавірус, яка потрапляє в наші дихальні шляхи", – сказав Ріццо CNN.

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