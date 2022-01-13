Як люди переносять штам Омікрон: нове велике дослідження з США

Дослідження в США за участю майже 70 000 людей з COVID-19 показало суттєво знижений ризик госпіталізації та смерті від штаму Омікрон навіть після різкого сплеску кількості заражень.

Нове дослідження Омікрону

Аналіз проводився у період з 30 листопада 2021 року по 1 січня 2022 року, коли обидва штами широко циркулювали у США. Висновки ґрунтуються на накопичених дослідженнях на рівні населення з країн, включаючи Південну Африку та Великобританію.

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Це дослідження контролювало важливі ключові параметри, такі як вік, стать, попередня інфекція SARS-CoV-2, попередня вакцинація та супутні захворювання,

– зазначили в CDC.

Омікрон має легший перебіг

Люди, які інфіковані штамом Омікрон, у порівнянні з Дельта:

вдвічі рідше потребують госпіталізації;

приблизно на 75% рідше потрапляють в реанімацію;

приблизно на 90% рідше помирають у порівнянні з тими, хто інфікований штамом Дельта.

З приблизно 52 000 людей, інфікованих Омікроном, жоден не опинився на апараті штучної вентиляції легенів, у порівнянні з 11 людьми з майже 17 000 людей з Дельта.

Перебування в лікарні в середньому тривало 1,5 дні для Омікрон у порівнянні з 5 днями для Дельти.

Вакцинуватися все одно потрібно

Таким чином, результати свідчать про те, що Омікрон легше переноситься, ніж Дельта, і зниження важких випадків захворювання є не лише результатом вакцинації та формуванням природнього імунітету.

Крім того, хоча в дослідженні відзначили зниження ефективності вакцини проти Омікрону, воно також виявило значний постійний захист від важких наслідків.