У звіті CDC описали випадок зараження шести членів сім'ї з Небраски. Чоловік 48 років заразився Омікроном під час поїздки до Нігерії, після повернення захворіли його рідні. П'ятеро з них раніше перенесли COVID-19, один був щеплений, але не пройшов ревакцинацію.

Читайте також: Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Перебіг захворювання штамом Омікрон

Усі повторно заражені члени сім'ї перенесли Омікрон легше, ніж перші інфікування. Жоден з них не втратив смаку та нюху, хоча четверо з них зіткнулися з цими симптомами після зараження іншими варіантами вірусу. Один із членів сім'ї, який раніше не хворів на COVID-19 і не пройшов ревакцинацію, переніс інфекцію зі звичайними симптомами коронавірусу — лихоманка, кашель, закладеність носа, озноб, біль у суглобах.

За оцінками експертів CDC, інкубаційний період при зараженні штамом Омікрон помітно коротший у порівнянні з попередниками – у середньому три дні. У Дельти інкубаційний період становить від чотирьох днів і більше.

Вчені попередили, що через невелику вибірку робити висновки про характеристики Омікрону поки що рано і потрібні подальші спостереження.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 111 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

Вас також може зацікавити – Хто частіше заражається штамом Омікрон: дивитись відео