Нове дослідження канабісу

Американські вчені спостерігали за репродуктивною системою здорових приматів-самців після впливу дельта-9-тетрагідроканабінолу або ТГК – основного психоактивною речовиною марихуани.

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Примати отримували їстівний ТГК один раз на день протягом семи місяців. Їхня доза ТГК була заснована на опублікованих рекомендаціях щодо адаптації людей до медичної марихуани і збільшувалася кожні 70 днів відповідно до циклу розвитку сперматозоїдів.

Вчені коригували дозу, поки вона не досягла еквіваленту високої медичної дози марихуани для людей. Зразки сперми відбирали на початковому етапі перед початком прийому ТГК і знову в кінці кожного моменту дозування ТГК.

Канабіс негативно впливає на яєчка

Виявилося, що вживання ТГК було пов'язано зі значним негативним впливом на репродуктивні гормони тварин, включаючи зниження рівня тестостерону та суттєве зменшення яєчок – більш ніж на 50%. Ці ефекти погіршувалися зі збільшенням дози ТГК, що свідчить про можливий дозозалежний ефект.

Хоча необхідні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти потенційний довгостроковий вплив ТГК на людей, ці ранні висновки викликають занепокоєння з клінічної точки зору,

– зазначили науковці.

Вони додали, що оскільки поширеність вживання їстівної марихуани продовжує рости в США та в усьому світі, особливо серед підлітків, навіть помірні дози можуть сильно вплинути на статеву систему.

Раніше вчені описали унікальний випадок самолікування раку легенів – жінка з Британії домоглася регресії пухлини вживаючи лише масло з канабісу. Вона відмовилась від усіх традиційних методів лікування та щодня палила цигарки.

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