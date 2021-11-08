Як заповнювати довідку про протипоказання до щеплень
Довідку форми № 028-1/о видаватимуть сімейні лікарі тим пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації. Нижче ви знайдете посилання, за яким можна завантажити шаблон для довідки.
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Такий документ насамперед знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи. Наприклад, працівників закладів освіти чи держслужбовцям. Однак деякі з них можуть мати протипоказання до щеплення.
Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не звільнили без наявності щеплення.
Як має виглядати довідка / Скриншот
Друга сторінка довідки / Скриншот
Форма № 028-1/о буде заповнюватися на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта. Міністерство також надало інструкцію, як заповнювати цю довідку.
У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов'язково вказаний термін дії цих протипоказань.
У відомстві наголосили, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, наприклад важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.
Які протипоказання до щеплень
Згідно з рекомендаціями МОЗ, вакцинацію слід перенести у таких випадках:
- гостре захворювання із температурою вище 38,5°C – варто відкласти вакцинацію на 14 днів;
- лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою (вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії);
- введення вакцин проти інших інфекційних хвороб – крім інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити незалежно від отримання антиковідної вакцини (в інших випадках вакцинація COVID-19 може бути проведена через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб);
- проба з туберкуліном або аналіз крові на туберкульоз (IGRA) – вакцинація має бути відкладена до завершення оцінки проби/IGRA.