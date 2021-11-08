Як має виглядати довідка про протипоказання до вакцинації проти COVID-19: МОЗ затвердив форму

Українці, яким протипоказана вакцинація від коронавірусу, зможуть отримати відповідну довідку. Міністерство охорони здоров'я вже затвердило форму.

Як заповнювати довідку про протипоказання до щеплень

Довідку форми № 028-1/о видаватимуть сімейні лікарі тим пацієнтам, що мають тимчасові або постійні протипоказання до вакцинації. Нижче ви знайдете посилання, за яким можна завантажити шаблон для довідки.

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Такий документ насамперед знадобиться українцям, яких зобов'язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи. Наприклад, працівників закладів освіти чи держслужбовцям. Однак деякі з них можуть мати протипоказання до щеплення.

Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не звільнили без наявності щеплення.



Як має виглядати довідка / Скриншот



Друга сторінка довідки / Скриншот

Форма № 028-1/о буде заповнюватися на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта. Міністерство також надало інструкцію, як заповнювати цю довідку.

У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов'язково вказаний термін дії цих протипоказань.

Форму для довідки № 028-1/о можна завантажити за посиланням.

У відомстві наголосили, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, наприклад важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.

Які протипоказання до щеплень

Згідно з рекомендаціями МОЗ, вакцинацію слід перенести у таких випадках: