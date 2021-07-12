Чому важливо їсти здорову їжу

У літніх зазвичай більш крихкі кістки, вони легше ламаються, тому людям старше 65 років потрібно більше білка, ніж людям молодшого віку. Він бере участь в будівництві та "ремонті" кісток.

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Джерела білка – це м'ясо, риба, яйця, морепродукти та молочні продукти. А також соєві продукти, такі як тофу і соєві напої. Інші джерела – бобові, горіхи, насіння, а також цільнозернові продукти.

Якщо у літньої людини артрит, то полегшити симптоми може риб'ячий жир. Для цього можна їсти рибу два рази на тиждень або приймати добавки з риб'ячим жиром, але їх приймання варто обговорити з лікарем.

Для здорової роботи кишківника організму потрібна клітковина. Отримати її допоможуть цільнозернові крупи, цільнозерновий хліб, фрукти, сухофрукти, сушений горох, квасоля і сочевиця. Головне – не забувати пити, коли відчуваєте спрагу або 6 – 8 склянок води на день, щоб не трапився закреп.

Що потрібно їсти

Їжу можна розділити на п'ять груп:

фрукти та овочі; повільні вуглеводи – цільнозернові продукти та продукти з великим вмістом клітковини; молочні продукти та рослинні альтернативи – з низьким вмістом жиру або знежирені; білкові продукти – нежирне м'ясо і птиця, риба, яйця, тофу, горіхи та насіння; жири.

Всі ці продукти однаково важливі, не можна нехтувати чимось. Для співвідношення пропорцій можна використовувати метод здорової тарілки. У ньому тарілка ділиться на частини:

фрукти й овочі – третина або половина;

повільні вуглеводи – третина або трохи більше третини;

решту займають молочні продукти, трохи більше білкової їжі.

До речі, розмір порцій не змінюється з віком: у літніх людей норма калорій така ж, як і у людей молодшого віку.

А ось вживання алкоголю слід обмежити – краще його взагалі не пити. Він погано впливає на здоров'я мозку.