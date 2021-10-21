Меми та коронавірус
Також у людей зростає впевненість в своїх можливостях перемогти коронавірус. Про це мовиться в статті американських психологів.
Увага Вузли на щитоподібній залозі: чому виникають й чим загрожують
Як проводили це "смішне" дослідження
У дослідженні брали участь 748 осіб, їхній середній вік – 42 роки. Його проводили онлайн. У більшості добровольців не було вищої освіти.
Їм показували сотні мемів, які попередньо відібрали. Картинки сортували за кількома ознаками:
- на одних були зображені тварини;
- на інших – головним героєм мему були літні або молоді люди;
- деякі підписи стосувалися пандемії.
Що вдалося з'ясувати: неочікувані висновки
Спочатку вчені оцінили, як часто під час попереднього місяця учасники відчували тривожність або стрес. Потім кожен з них повинен був переглянути або кілька мемів, або кумедні текстові повідомлення.
Потім учасники визначали, наскільки смішним їм видався жарт. Згодом поділилися, як змінився їхній рівень тривожності, позитивні емоції і про те, чи спонукало зображення до думок про проблеми, пов'язані з коронавірусом.
Виявилося, що меми з жартами про коронавірус мали більший терапевтичний ефект, ніж будь-які інші – люди відчували більше позитивних емоцій. Крім того, про пандемію майже не думали люди, які дивилися милі картинки з цуценятами і немовлятами, навіть якщо підпис стосувався пандемії.
Цікаво Математики з'ясували, що з часом меми стають все складнішими
Стрес та коронавірус
Пандемія коронавірусу добряче попсувала нерви людству. Це підтверджує й Всесвітня організація охорони здоров'я. У березні 2021 року там заявили, що стрес, тривога і депресія охопили 30% жителів планети.