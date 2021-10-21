Як меми допомагають впоратися зі стресом під час пандемії COVID-19

Якщо переглядати смішні картинки, люди відчувають себе спокійніше навіть на тлі пандемії COVID-19. Вони допомагають хоч на трохи відволіктися від проблем та знизити рівень стресу.

Меми та коронавірус

Також у людей зростає впевненість в своїх можливостях перемогти коронавірус. Про це мовиться в статті американських психологів.

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Як проводили це "смішне" дослідження

У дослідженні брали участь 748 осіб, їхній середній вік – 42 роки. Його проводили онлайн. У більшості добровольців не було вищої освіти.

Їм показували сотні мемів, які попередньо відібрали. Картинки сортували за кількома ознаками:

на одних були зображені тварини;

на інших – головним героєм мему були літні або молоді люди;

деякі підписи стосувалися пандемії.

Що вдалося з'ясувати: неочікувані висновки

Деякі зображення були однаковими, однак різним був текст: в одному випадку жарт про COVID-19, в інших – теми були найрізноманітнішими.

Спочатку вчені оцінили, як часто під час попереднього місяця учасники відчували тривожність або стрес. Потім кожен з них повинен був переглянути або кілька мемів, або кумедні текстові повідомлення.

Потім учасники визначали, наскільки смішним їм видався жарт. Згодом поділилися, як змінився їхній рівень тривожності, позитивні емоції і про те, чи спонукало зображення до думок про проблеми, пов'язані з коронавірусом.

Виявилося, що меми з жартами про коронавірус мали більший терапевтичний ефект, ніж будь-які інші – люди відчували більше позитивних емоцій. Крім того, про пандемію майже не думали люди, які дивилися милі картинки з цуценятами і немовлятами, навіть якщо підпис стосувався пандемії.

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Стрес та коронавірус

Пандемія коронавірусу добряче попсувала нерви людству. Це підтверджує й Всесвітня організація охорони здоров'я. У березні 2021 року там заявили, що стрес, тривога і депресія охопили 30% жителів планети.