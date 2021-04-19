Деяким людям страх смерті отруює життя. Вони не можуть дивитися фотографії, тому що бачать, як старіють з часом, не відзначають дні народження, не можуть читати новини, які нагадують про смерть.

Згідно з опитуваннями, 20% американців бояться або дуже бояться смерті, а 39% переживають, що помруть улюблені люди. Страх смерті турбує не тільки молодих, а й літніх.

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Які люди найбільше бояться смерті

Людей лякають біль і страждання при смерті, невідомість, небуття, втрата контролю. А ще бояться, що буде з близькими людьми після їх смерті.

У людей окремих професій, наприклад деяких медичних працівників, страх смерті сильніший, ніж в інших.

Також більше бояться померти люди з хронічними та невиліковними захворюваннями, наприклад з ВІЛ або раком.

Страх смерті мучить багатьох пацієнтів з тривожними розладами, хоча при одних станах він зустрічається частіше, ніж при інших. Наприклад, люди з депресією, панічним розладом і тугою частіше бояться смерті, ніж пацієнти з соціальними фобіями та генералізований тривожним розладом.

Але боятися можуть і здорові люди. Тоді фобія заважає жити. Здоровий страх смерті змушує нас пристебнутися ременем в машині та відсмикнути руку від клітини з крокодилом. Але іноді він настільки сильний, що людина боїться вийти на вулицю по хліб.

Як побороти сильний страх смерті

Джерело: Science Direct

Попри те, що страх смерті досить поширений, немає ні тестів з його виявлення, ні великих досліджень лікуванню, ні офіційних рекомендацій для пацієнтів.

Щоб впоратися зі страхом смерті, найчастіше звертаються до психотерапії. У наукових публікаціях описані лікування різними її видами, наприклад терапією гідності, систематичною десенсибілізацією та навіть гумористичною терапією. Для хворих на рак є ефективна методика короткої індивідуальної психотерапії "Управління раком і осмислений спосіб життя".

В одному канадському експерименті 39 іпохондриків, 93% яких дуже боялися померти, лікували когнітивно-поведінковою терапією протягом 14 тижнів, і цей досвід виявився ефективним.

протягом 14 тижнів, і цей досвід виявився ефективним. При обсесивно-компульсивному розладі результат принесла когнітивна терапія зниження небезпек .

. У людей з панічним розладом ефективною виявилася тритижнева екзистенціальна терапія.

Як допомогти самому собі

Джерело: Psychology

Якщо ви відчуваєте сильний страх смерті, запитайте себе, до чого призводить цей страх. Що ви через нього робите або не робите? Може уникаєте якісь місця? Або часто читаєте про здоров'я і відвідуєте різних лікарів? Подумайте, чи допомагає це поведінка впоратися зі страхом.

Неможливо взяти й перестати боятися, але можна не дати цьому страху заповнити весь ваш час. Спробуйте визначити непродуктивні дії, до яких вас підштовхує страх, і поступово відмовляйтеся від них, приймаючи страшні думки та невизначеність. Якщо це занадто важко, можна звернутися до фахівця.

Нагадайте собі, що відчувати страх нормально, але зараз нічого страшного не відбувається, і переводьте увагу на те, що важливе зараз.