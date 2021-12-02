Тож деякі фахівці озвучили версії того, як з'явився новий варіант COVID-19 Омікрон. Ймовірно, він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.

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Версія 1 – в ослабленому організмі

За однією з версій, новий штам міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом, наприклад, хворого на ВІЛ/СНІД інфекцію. Професор Володимир Широбоков пояснив, що мутанти можуть зароджуватися в організмі людей, у яких знижена імунна реактивність.

Ці люди не відповідають адекватно на антигенні подразнення – імунодефіцитні або імуносупресивні пацієнти. Я вважаю, що таке могло статися і у випадку з Омікроном,

– переконаний він.

До слова. Станом на сьогодні вважають, що Дельта-штам також з'явився у людини з порушенням імунної відповіді.

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Версія 2 – мутація довго накопичувалася

Вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я Алекс Сігал допустив, що мутант "ховався" в людському організмі і накопичував мутації приблизно рік. Потім він вийшов назовні, перейшов до того, хто контактував з його "носієм", і почав інфікувати інших.

Як правило, мутації у вірусі, коли він перебуває в людському організмі, відбуваються раз на 10 – 12 днів. А така кількість мутацій могла статися в організмі людини, який дуже довго був носієм вірусу і ніяк не міг його побороти.

"Це люди, які мають хронічні захворювання, з сильно пригніченою імунною системою. Наприклад, в Африці досить багато пацієнтів зі СНІД. Тому одна з пропозицій з приводу походження нового штаму полягає в тому, що він виник у людини зі СНІДом", – сказав директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.

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