Як міг з'явитися новий штам коронавірусу Омікрон: експерти назвали версії
Джерело:"РБК-Україна"
Поки невідомо, наскільки небезпечний новий варіант коронавірусу Омікрон. Втім експерти припускають, як він міг взагалі виникнути.
Тож деякі фахівці озвучили версії того, як з'явився новий варіант COVID-19 Омікрон. Ймовірно, він міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом.
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Версія 1 – в ослабленому організмі
За однією з версій, новий штам міг виникнути в організмі пацієнта з пригніченим імунітетом, наприклад, хворого на ВІЛ/СНІД інфекцію. Професор Володимир Широбоков пояснив, що мутанти можуть зароджуватися в організмі людей, у яких знижена імунна реактивність.
Ці люди не відповідають адекватно на антигенні подразнення – імунодефіцитні або імуносупресивні пацієнти. Я вважаю, що таке могло статися і у випадку з Омікроном,
– переконаний він.
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Версія 2 – мутація довго накопичувалася
Вірусолог з Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров'я Алекс Сігал допустив, що мутант "ховався" в людському організмі і накопичував мутації приблизно рік. Потім він вийшов назовні, перейшов до того, хто контактував з його "носієм", і почав інфікувати інших.
Як правило, мутації у вірусі, коли він перебуває в людському організмі, відбуваються раз на 10 – 12 днів. А така кількість мутацій могла статися в організмі людини, який дуже довго був носієм вірусу і ніяк не міг його побороти.
"Це люди, які мають хронічні захворювання, з сильно пригніченою імунною системою. Наприклад, в Африці досить багато пацієнтів зі СНІД. Тому одна з пропозицій з приводу походження нового штаму полягає в тому, що він виник у людини зі СНІДом", – сказав директор Інституту біохімії НАН, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко.
Штам Омікрон: що відомо
- Вперше про новий варіант коронавірусу, який може бути небезпечнішим за штам Дельта, заговорили британські дослідники 24 листопада.
- Генетики виявили в штамі 32 мутації, які свідчать про більшу патогенність (здатність до поширення) та ймовірну стійкість штаму до дії наявних вакцин. Однак достеменно поки це не відомо.
- На тлі поширення цього штаму, Україна з 3 грудня вводить заборону на в'їзд громадян низки країн.