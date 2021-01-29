Якщо вам здається, що фази Місяця впливають на ваш сон, то швидше за все, ви маєте рацію. Американські вчені з'ясували, що супутник Землі викликає не тільки морські припливи та відливи.

Джерело: Science alert

Як відбувалося дослідження

У дослідженні Університету Вашингтона взяли участь 98 жителів трьох громад індіанського народу Тоба в Аргентині. Одна з громад постійно використовує електрику, інша – кілька годин на день, і третя взагалі не має штучного освітлення. Індіанців забезпечили портативними пристроями, які відстежували режим сну протягом двох місячних циклів. Один місячний цикл – це 29,5 днів.

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Одночасно вчені провели такий же експеримент за участю 464 студентів з Сіетла – сучасного і добре освітленого в будь-який час доби мегаполісу.

Місячне сяйво дуже яскраве для людського ока, і цілком розумно припустити, що при відсутності інших джерел освітлення він може відігравати значну роль в модуляції нічної активності людини. Тому науковці вирішили перевірити гіпотезу про те, що в спільнотах, які не мають доступу до електрики, в повний місяць у людей підвищується нічна активність.

Місяць впливає на сон усіх людей

В середньому учасники експерименту з індіанської громади лягали спати на 30 хвилин пізніше і спали на 50 хвилин менше вночі перед повним місяцем, коли місячне світло особливо яскраве. Вчені зіставили ці дані з результатами дослідження за участю молодих людей з Сіетла і з подивом виявили, що їхній режим сну змінювався практично так само. Більш того, напередодні повного місяця городяни лягали спати ще пізніше і тривалість їхнього сну була ще коротшою, ніж у жителів індіанської громади.

Як пояснюють вплив

На думку вчених, цей ефект з'явився ще в доіндустріальну епоху, коли люди намагалися використовувати період максимального яскравого місячного світла для своїх занять, і закріпився в ході еволюційної адаптації.

Наші відкриття переконливо свідчать про те, що людський сон досі синхронізований з фазами Місяця незалежно від етнічного та соціокультурного походження,

– зазначили автори дослідження.