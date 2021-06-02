Свіжі продукти можуть забруднюватися різними способами, але дотримання простих кроків від FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) може допомогти захистити вас та вашу сім’ю від харчових захворювань.

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У FDA повідомили, що, за оцінками федеральних служб охорони здоров’я, майже 48 мільйонів людей щороку хворіють через їжу, заражену шкідливими мікробами.

Так, більшість людей знають, що з продуктами тваринного походження потрібно поводитися обережно, щоб запобігти хворобам. Однак велика кількість спалахів хвороб спричинені зараженими фруктами та овочами, включаючи шпинат, диню, помідори та салат.

Фрукти і овочі можуть забруднюватися різними способами

Гленда Льюїс, експерт з харчових захворювань з Управління з контролю за продуктами та ліками, каже, що свіжі продукти можуть забруднюватися різними способами:

під час фази вирощування продукція може бути забруднена тваринами, шкідливими речовинами в ґрунті або воді,

через погану гігієну серед робітників – після збору врожаю воно проходить через багато рук, збільшуючи ризик забруднення,

після придбання продуктів,

під час приготування їжі,

через неналежне зберігання тощо.

FDA пропонує дотримуватися цих рекомендацій:

Завжди намагайтесь вибирати продукцію, яка не пошкоджена. Наприклад, якщо ви купляєте попередньо нарізані фрукти а овочі, зверніть увагу на їхні умови зберігання.

Мийте руки протягом 20 секунд теплою водою з милом до і після приготування свіжих продуктів.

протягом 20 секунд теплою водою з милом свіжих продуктів. Добре промийте в проточній воді продукти, "потріть" руками. Слід мити також і ті фрукти та овочі, які мають неїстівну шкірку (банан, авокадо тощо).

Мийте продукти до того, як почнете чистити їх, щоб бруд та бактерії не переносились з ножа на фрукти чи овочі.

Не потрібно використовувати мило чи будь-які миючі засоби . Фрукти та овочі можуть поглинати частинки миючого засобу.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

. Фрукти та овочі можуть поглинати частинки миючого засобу.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Використовуйте овочеву щітку чи губку під час миття твердих продуктів, таких як дині та огірки.

Сушіть продукти на чистій тканині або на паперовому рушнику, щоб ще більше зменшити кількість бактерій, які можуть бути присутніми.

Видаліть найбільш зовнішні листя головки салату або капусти.⠀

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