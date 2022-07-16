Такі засоби не зменшать кількість бактерій, але у фруктів чи овочів пориста структура, вони можуть увібрати шкідливі хімічні речовини – а це може бути небезпечним для здоров'я. Крім того, зміниться смак продукту.

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Як правильно мити овочі та фрукти

перед приготуванням їжі та після мити руки теплою водою протягом 20 секунд;

якщо на овочах чи фруктах є механічні пошкодження, особливо проколи та порізи – зріжте пошкоджені ділянки;

підставити овоч чи фрукт під проточну воду і обережно потерти;

використовувати чисту ніж для чищення овочів, щоб очистити тверді продукти, наприклад дині та огірки;

мийте навіть ті овочі, які збираєтесь чистити. Тобто якщо ви хочете почистити картоплю, спочатку потрібно її ретельно промити, щоб бруд і бактерії не потрапили на очищений плід;

після миття протріть фрукти чистою тканиною або паперовим рушником, щоб зменшити кількість бактерій, які можуть бути на поверхні.

Інші рекомендації

Щоб не заразитися шкідливими бактеріями, краще вибирати продукти, які не пом'яті та не пошкоджені. Якщо купуєте нарізані овочі та фрукти, наприклад скибочки кавуна або пакети з листям салату, простежте, щоб вони зберігалися в холодильнику. Таких же правил зберігання потрібно дотримуватися вдома.