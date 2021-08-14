Як МОЗ готується до нової хвилі COVID-19 в Україні: Радуцький назвав ключові етапи
Джерело:фейсбук Радуцького
Нову хвилю пандемії в Україні може спровокувати Дельта-штам. Тож у Міністерстві охорони здоров'я вже почали активну підготовку.
Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. У відомстві, зокрема, оновлять стандарт лікування пацієнтів з коронавірусом.
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Так, епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня кількість хворих в країні почне відчутно зростати. Як зазначив глава комітету, МОЗ проаналізував попередні хвилі хвороби та провів роботу над помилками. Вже працюють у кількох напрямках.
Чи готові лікарні
Зараз визначили 257 ковідних лікарень, які поділені на першу та другу чергу. У них вже доступні майже 39 тисяч ліжкомісць. Із них – 96% з підведеним киснем. У випадку різкого погіршення епідситуації, планують розгортати додаткові місця.
Адаптація маршрутів доставки пацієнтів до найближчої лікарні
Навесні, під час піку третьої хвилі, були випадки, коли в одному регіоні лікарні переповнені, а в сусідній області ще достатня кількість вільних місць. Тепер система маршрутів доставки пацієнтів до лікарень має стати більш гнучкою та адаптивною.
Оновлення стандарту лікування
Завершується оновлення стандарту лікування пацієнтів з COVID-19 згідно з рекомендаціям ВООЗ. Найближчим часом він має бути схвалений.
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Закупівля швидких
417 нових машин екстреної медичної допомоги вже працюють у регіонах. В 2021 році планують закупити ще 416 швидких. Для повного оновлення парку екстреної медичної допомоги у перспективі потрібно придбати ще 600 авто.
Закупівля кисневих концентраторів для "первинки"
Уряд виділив субвенцію у 693 мільйонів гривень, щоб купити кисневі концентратори. Вони призначені для пацієнтів, які перенесли важку стадію хвороби, для подальшої реабілітації вдома.
Частину концентраторів придбали, інші – до кінця вересня поставлять у регіони,
– запевнив Радуцький.
Купівля медобладнання
Разом з тим, 161 комп'ютерний томограф та 148 рентген-апарат доставили в опорні лікарні, частина з них вже працює. Інша – готується до введення в експлуатацію.
Закупівля лікарських засобів
Провели тендери на закупівлю медпрепаратів на суму 105 мільйонів гривень, які використовують згідно протоколу лікування пацієнтів з коронавірусом. Найближчим часом вони будуть доставлені до лікарень.
Коронавірус в Україні
- За попередню добу, 13 серпня, в Україні виявили 1 353 хворих на коронавірус. З них 99 дітей та 33 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 641 людину із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих – померли.
- За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 265 217 людей, 2 196 589 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 238 українців.