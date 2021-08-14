Як МОЗ готується до нової хвилі COVID-19 в Україні: Радуцький назвав ключові етапи

Про це повідомив глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. У відомстві, зокрема, оновлять стандарт лікування пацієнтів з коронавірусом.

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Так, епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня кількість хворих в країні почне відчутно зростати. Як зазначив глава комітету, МОЗ проаналізував попередні хвилі хвороби та провів роботу над помилками. Вже працюють у кількох напрямках.

Чи готові лікарні

За словами Радуцького, в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

Зараз визначили 257 ковідних лікарень, які поділені на першу та другу чергу. У них вже доступні майже 39 тисяч ліжкомісць. Із них – 96% з підведеним киснем. У випадку різкого погіршення епідситуації, планують розгортати додаткові місця.

Адаптація маршрутів доставки пацієнтів до найближчої лікарні

Навесні, під час піку третьої хвилі, були випадки, коли в одному регіоні лікарні переповнені, а в сусідній області ще достатня кількість вільних місць. Тепер система маршрутів доставки пацієнтів до лікарень має стати більш гнучкою та адаптивною.

Оновлення стандарту лікування

Завершується оновлення стандарту лікування пацієнтів з COVID-19 згідно з рекомендаціям ВООЗ. Найближчим часом він має бути схвалений.

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Закупівля швидких

417 нових машин екстреної медичної допомоги вже працюють у регіонах. В 2021 році планують закупити ще 416 швидких. Для повного оновлення парку екстреної медичної допомоги у перспективі потрібно придбати ще 600 авто.

Закупівля кисневих концентраторів для "первинки"

Уряд виділив субвенцію у 693 мільйонів гривень, щоб купити кисневі концентратори. Вони призначені для пацієнтів, які перенесли важку стадію хвороби, для подальшої реабілітації вдома.

Частину концентраторів придбали, інші – до кінця вересня поставлять у регіони,

– запевнив Радуцький.

Купівля медобладнання

Разом з тим, 161 комп'ютерний томограф та 148 рентген-апарат доставили в опорні лікарні, частина з них вже працює. Інша – готується до введення в експлуатацію.

Закупівля лікарських засобів

Провели тендери на закупівлю медпрепаратів на суму 105 мільйонів гривень, які використовують згідно протоколу лікування пацієнтів з коронавірусом. Найближчим часом вони будуть доставлені до лікарень.

Коронавірус в Україні