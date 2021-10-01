Що відповідає за запам'ятовування історій

Дослідження американських нейробіологів показало, що за об'єднання окремих подій в історію відповідає гіпокамп.

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Вчені з Каліфорнійського університету в Девісі застосували функціональну магнітно-резонансну томографію, щоб просканувати мозок добровольців, поки ті слухали записи коротких оповідань. Потім вони намагалися їх згадати.

Те, що відбувається з нами в реальному житті, не завжди пов'язано безпосередньо, але нам простіше згадати деталі кожної події, якщо вони будуть пов'язані в логічно послідовний наратив,

– пояснив Брендан Кон-Шихі, автор дослідження.

Що це були за оповідання

Ці оповідання були спеціально створені для дослідження. У них був головний і другорядні герої та якась подія, викладена в двох частинах. Втім, була певна відмінність:

у половини історій між частинами був логічний зв'язок;

в інших оповіданнях – його не було.

Дослідники програвали історії волонтерам, поки ті перебували в апаратах для томографії, а на наступний день сканували їх знову, поки учасники згадували почуте. Потім учені порівняли патерни активності гіпокампу між процесами слухання і згадування.

То як ми запам'ятовуємо події

Як і очікувалося, більше подібності в активності гіпокампу відзначили в тих випадках, коли розповіді були послідовними. Це показує, що когерентні спогади сплетені воєдино.

Коли ви згадуєте другу подію, ви звертаєтеся до першої і "впроваджуєте" її частину в новий спогад,

– сказав Кон-Шихі.

Вивчення нової інформації

У наступній фазі експерименту нейробіологи порівняли патерни активності гіпокампу під час вивчення та видобування нової інформації. Виявили, що під час спогадів тих історій, які утворюють чітку логічну розповідь, гіпокамп залучає більше інформації про другу подію.

Тобто, саме в момент другої події гіпокамп формує чіткий спогад. Важливо – що розповідь має бути послідовною.

Головні висновки

Висновок нейробіологів полягає в тому, що хоча в процесі формування спогадів залучені і інші ділянки мозку, функція гіпокампу полягає в з'єднанні цих елементів в часі і в формуванні послідовною і логічної розповіді.

Дослідження того, як працює пам'ять допоможуть лікарям діагностувати симптоми деменції або травм мозку на ранніх стадіях.