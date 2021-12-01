Зараз Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги розпочинає великий проєкт про навчання людей першої допомоги. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів лікар з медицини невідкладних станів ЛОЦЕМЛ МК й за сумісництвом керівник авіамедиків Володимир Ананєвич.

Варто знати Правила надання першої медичної допомоги, які має знати кожен

Курс називатися "Перший на місці пригоди" – він буде сертифікований й погоджений Всеукраїнською радою реанімації, яка є представником Європейської ради реанімації.

Це всеукраїнський проєкт, але найбільше він розгорнеться у Львівській області. Вже навіть відібрані люди, які будуть навчати.

Деталі будуть повідомлені згодом, але ми запрошуємо всіх охочих,

– сказав Володимир Ананєвич.

Також лікар поділився основами надання першої допомоги. Це найпростіше, що може зробити кожен.

Повну версію інтерв'ю з лікарем Володимиром Ананєвичем читайте згодом у межах проєкту " Інтерв'ю24".

Як надати першу допомогу до приїзду "швидкої"

Спершу переконайтеся у безпечності місця. Якщо місце безпечне, немає обірваних проводів, витоку газу тощо, то зверніться до людини, аби зрозуміти, чи реагує вона на звернення.

Якщо реагує, то запитайте чи потребує вона допомоги . Якщо людина неконтактна, перевірте наявність пульсу та дихання.

. Якщо людина неконтактна, перевірте наявність пульсу та дихання. Якщо відчуваєте пульс і дихання, переверніть її у стабільне положення, аби людина не захлинулася блювотними масами.

Якщо немає пульсу чи дихання, то кличте на допомогу, телефонуйте 103 та 112 і готуйтесь проводити серцево-легеневу реанімацію.

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