Як надати першу допомогу у випадку кровотечі та як правильно накладати джгути

Директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба розповів, якими повинні бути перші дії у випадку поранення чи наявності відкритої рани.

Якщо у постраждалого відкрита рана, за можливості варто одягнути рукавички. Будь-яка кровотеча зупиняється методом тиску, тож потрібно сильно натиснути на поранення або руками, або за допомогою підручних засобів: рушничків чи бинтів.

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Таким чином можна виграти час, оскільки людина перестає втрачати кров. До приїзду швидкої рану відкривати не можна.



Зупинити кровотечу можна методом тиску / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Якщо це не допомагає або ж рук замало – потрібно накладати джгути-турнікети.

Як накладати джгут-турнікет:

Накладати джгут-турнікет треба або на 5 – 6 сантиметрів вище поранення, або якщо це неможливо (до прикладу при втраті кінцівки на місці суглобу) його потрібно накласти максимально високо на кінцівці. Далі джгут потрібно затягнути й закрутити. Таким чином ми перекриваємо потік крові до кінцівки.

Це варіант доцільний лише тоді, коли метод прямого тиску не працює або неможливий, або якщо є багато постраждалих. За відсутності джгутів можна використовувати підручні засоби, але дотримуючись принципу джгута-турнікета: бинт/рушник намотати, засунути туди паличку і крутити доти, доки не зупиниться кровотеча.

Важливо записати час накладання джгута: кров'ю, фломастером, будь-чим. Це потрібно для того, щоб медики знали, чи буде ампутація кінцівки.

Джгут-турнікет можна безпечно тримати на верхній або нижній кінцівці не довше однієї – двох годин. За цей період не виникають ускладнення.

Джгути можна накладати лише на кінцівки. Якщо ушкодження в таких місцях, де є масивна кровотеча, але там неможливо накласти джгут, потрібно використовувати метод тиску.

Що робити, коли не можна накласти джгут, а метод тиску не допомагає

До прикладу, під час поранення в паху джгут уже не накладеш. Можна сильно тиснути на поранення якимось бинтом чи підручним засобом, але якщо це не допомагає, то ми ризикуємо втратити людину. В таких випадках спеціальний або підручний бинт можна запхати всередину поранення. Таким чином притискаються судини глибоко в рані – зупинимо кровотечу і врятуємо людині життя.

Якщо використовується метод прямого тиску на поранення бинтом, то можна зверху накласти пов'язку. Так є можливість відійти від потерпілого і допомагати іншим.

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