Так, між самодопомогою у стресових ситуаціях та зверненням до фахівця з психічного здоров’я є ще один етап — перша психологічна допомога за принципом "рівний рівному".

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У Центрі зазначили, що цей підхід часто використовують у спільнотах: серед ветеранів, медиків, ЛГБТ-людей.

Першим кроком впізнати проблему

"А також підійти до людини та дати їй знати, що ви за неї переживаєте. Висловлюйте занепокоєння через факти та "я-повідомлення". Наприклад, "я бачу, що ти плакав вчора", "мене турбує те, що ти перестала дотримуватися свого ранкового кавового ритуалу", – пояснили у ЦГЗ.

Далі фахівці рекомендують запитати у людини, чи готова вона поговорити про це.

Немає жодних гарантій, що людина одразу ж відкриється вам, але не потрібно наполягати. Важливо дати відчути, що вам не байдуже. Це дуже цінно,

– наголосили у Центрі.

Крок другий: вислухати.

Важливо не засуджувати людину, яка ділиться з вами своїми переживаннями, а також не порівнювати її досвід зі своїм.

Адже навіть якщо ви стикалися саме з такими ж проблемами, ваш життєвий досвід нізащо не буде схожим на її — у кожного своє минуле, яке сформувало людину такою, яка вона є.

Третім кроком є ваша небайдужа реакція

"Порадьте людині техніки самодопомоги, нагадайте, що ви поруч і завжди готові допомогти, поділіться інформацією про те, як впоратися із стресом або іншими сильними емоційними переживаннями", – пишуть у повідомлення.

Крок четвертий: скерувати

Запропонуйте звернутися по допомогу до фахівця з психічного здоров’я та будьте готові до того, що людина вам відмовить. Ця пропозиція може пролунати як один із варіантів впоратися із проблемами, які зараз турбують людину. Важливо донести, що звертатися по допомогу — це не соромно, це нормально.

Наступний крок – відстежити

Фахівці рекомендують через певний час переконатися, що людина відвідала фахівця з психічного здоров’я або звернулася по кваліфіковану допомогу у будь-який інший спосіб (зателефонувала на гарячу лінію, сходила на групову терапію тощо).

️Пам’ятайте, ці п’ять кроків не стосуються тих випадків, коли людина переживає панічну атаку або має суїцидальні думки. Тоді варто наполягати на візиті до психотерапевта або психіатра, адже це ситуації, які вимагають негайного реагування,

– заявили у ЦГЗ.