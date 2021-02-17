Як наркотики, алкоголь і тютюн пов'язані зі здоров'ям серця молоді: нові цифри

Джерело:BMJ
У дослідженні вчені представили нові дані, які підтверджують високий рівень серцево-судинних захворювань у молоді, яка споживає алкоголь, наркотики та тютюн.
Поширеність основних серцево-судинних захворювань серед молодих і людей середнього віку збільшується. Великий внесок у це зростання роблять ожиріння і метаболічний синдром. Водночас до найважливіших факторів ризику ішемічної хвороби серця, інфарктів і інсультів відносять куріння, вживання наркотиків і алкоголю відносяться.
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У новому дослідженні вчені проаналізували дані більше мільйона медичних карт пацієнтів великої американської мережі охорони здоров'я для ветеранів.
Вони фокусувалися на передчасному (у віці до 55 років у чоловіків і до 65 років у жінок) і вкрай передчасному (у віці до 40 років) розвитку ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту.
Автори вказують, що це наглядове дослідження, яке не може довести те, що в розглянутих випадках причиною хвороб стали саме куріння, вживання алкоголю або наркотиків.