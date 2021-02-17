Як наркотики, алкоголь і тютюн пов'язані зі здоров'ям серця молоді: нові цифри

У дослідженні вчені представили нові дані, які підтверджують високий рівень серцево-судинних захворювань у молоді, яка споживає алкоголь, наркотики та тютюн.

Поширеність основних серцево-судинних захворювань серед молодих і людей середнього віку збільшується. Великий внесок у це зростання роблять ожиріння і метаболічний синдром. Водночас до найважливіших факторів ризику ішемічної хвороби серця, інфарктів і інсультів відносять куріння, вживання наркотиків і алкоголю відносяться.

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У новому дослідженні вчені проаналізували дані більше мільйона медичних карт пацієнтів великої американської мережі охорони здоров'я для ветеранів.

Вони фокусувалися на передчасному (у віці до 55 років у чоловіків і до 65 років у жінок) і вкрай передчасному (у віці до 40 років) розвитку ішемічної хвороби серця, інфаркту та інсульту.

Вплив різних речовин на серце

Люди, у яких передчасно розвивалися серцево-судинні хвороби, частіше курили (частка курців серед померлих передчасно була 63%, а серед померлих не передчасно – 41%), пили алкоголь (32% проти 15%), юзали кокаїн (13% проти 2.5 %), амфетаміни (3% проти 0.5%) і канабіс (12.5% ​​проти 3%).

У курців хвороби серця передчасно розвивалися у два рази частіше, ніж у некурців, у тих хто п'є – на 50% частіше в порівнянні з непитущими.

Кокаїн збільшував ризик передчасного розвитку хвороб серця майже у 2,5 раза, амфетаміни – майже в 3 рази.

В середньому при вживанні однієї речовини ризик передчасних серцево-судинних захворювань подвоювався, при вживанні чотирьох і більше – збільшувався в дев'ять разів. Цей зв'язок був більш виразним для жінок.

У людей, які вживали наркотики, серцево-судинні захворювання розвивалися вкрай передчасно в 1,5-3 рази частіше.

Автори вказують, що це наглядове дослідження, яке не може довести те, що в розглянутих випадках причиною хвороб стали саме куріння, вживання алкоголю або наркотиків.