Мовиться про утруднене дихання, схильності до респіраторних захворювань тощо. Так, у всіх випадках, коли пацієнти мали проблеми з легенями, не вдалося простежити якийсь зв'язок із недавньою недугою.

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Загалом, протягом усієї пандемії з'являлися дослідження, які свідчили про те, що коронавірус здатний істотно впливати на організм перехворілих пацієнтів. Наслідків є безліч, втім найпоширеніший та найсерйозніший із тих, про які говорять науковці – це ризик отримати проблеми, пов'язані із легенями.

Нещодавнє дослідження групи американських медиків показує, що такі випадки із довготривалими наслідками і справді бувають. Якщо таке й трапляється, то лише у рідкісних пацієнтів.

Що з'ясували вчені

Отже, якщо ви перенесли коронавірус і ваші легені потрапили "під удар", це ще не означає, що негативний ефект обов'язково триватиме дуже довго, зазначили автори дослідження.

Простіше кажучи, немає жодних підстав стверджувати, що коронавірус чинить довгостроковий негативний вплив на легені пацієнтів,

– підсумував Заїд Абдельсаттар, провідний автор дослідження.

Дослідник зробив висновок – якщо ви хворіли на COVID-19 і повністю одужали (тобто ваші знімки легень "чисті"), то легеневі тканини також можна вважати повністю здоровими. Тобто, фахівці не виявили чітких гострих гістопатологічних змін, які свідчать про постійне пошкодження легень.

Важливість дослідження

Важливість цього дослідження він пояснює тим, що аутопсія пацієнтів, які померли від ускладнень при COVID-19, часто показує серйозні ускладнення саме в легенях.

Довідка. Аутопсія – це патологоанатомічна або судово-медична процедура, посмертний розтин чи дослідження тіла, зокрема органів і тканин.

Абдельсаттар вважає, що все ж потрібні подальші дослідження, які дали б можливість зрозуміти, чому деякі пацієнти повністю відновлюються після хвороби, а інші – ні.