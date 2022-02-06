Науковці розповіли, як імунітет можна "навчити" боротися з усіма варіантами коронавірусу, включно з Омікроном. Загалом для цього потрібно 3 контакти з шиповидним білком вірусу SARS-CoV-2.

До теми Бустери якими вакцинами підвищують захист CoronaVac проти Омікрону

Як можна тричі зустрітися з S-білком коронавірусу

Отримати 3 дози вакцини проти COVID-19;

Перехворіти на коронавірус, після чого пройти курс принаймні з двох щеплень;

Вакцинуватися, а потім інфікуватися COVID-19.

Дані вкотре підтверджують, що 3 дози вакцини дають значно кращий захист проти коронавірусу, ніж 2 дози. А людям, які перехворіли на коронавірус, не лише можна, а й потрібно вакцинуватися.

Як проводили дослідження

Від початку пандемії співробітники університетської лікарні TUM Klinikum rechts der Isar, схильні до ризику зараження коронавірусом, добровільно зголосилися на участь у дослідженні та регулярно проходили тестування на наявність інфекції.

Дослідники виявили людей, які заразилися SARS-CoV-2 під час першої хвилі пандемії навесні 2020 року та порівняли їх із другою групою людей, які не були інфіковані. Згодом обом групам запропонували вакцинуватися проти COVID-19 препаратом на основі мРНК від BioNTech-Pfizer.

Загалом до когорти увійшли 98 перехворілих на COVID-19 та 73 людини без попередньої інфекції. За учасниками спостерігали впродовж двох років.

Окрім цього, дослідники розробили новий тест, який дозволяє ретельно аналізувати антитіла в зразках сироватки. Як і передбачалося, Омікрон демонстрував найбільш виражене ухилення від нейтралізуючих антитіл у порівнянні з усіма іншими протестованими варіантами вірусу.

Омікрону потрібно значно більше антитіл для запобігання інфекції. Новий результат нашого дослідження полягає в тому, що людям потрібні три окремі дії шиповидного білка для створення високого рівня нейтралізуючої активності проти всіх варіантів вірусу, включаючи Омікрон,

– розповів керівник дослідження, професор Ульріке Процтер.

Тричі щеплені люди без попередньої інфекції SARS-CoV-2 мали практично такий самий титр і якість нейтралізуючи антитіл проти Омікрону як вакциновані, які перехворіли на COVID-19.