Засоси – це теж синці, тому способи їх позбутись однакові. Але засоси не такі болючі та проходять швидше.

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Що робити спочатку

Щоб синець був менший потрібно діяти одразу після травми. Ось що можна зробити в першу чергу:

1. Прикладіть щось холодне

Це правило найголовніше у боротьбі з синцями! Протягом перших 24 – 48 годин після травми можна зробити холодний компрес, щоб звузити капіляри та запобігти розростання синця. Загорніть лід в рушник і прикладайте до пошкодження на 10 – 20 хвилин кілька разів на день.

2. Нанесіть мазь від ударів

Мазь повинна бути без розігріваючого ефекту, тому що потрібно звузити капіляри, а не розширити. Від синців і набряків допоможуть засоби, в складі яких є гепарин.

3. Не напружуйте постраждалу частину тіла

Чим активніше ви будете рухатися, тим більше крові витече з пошкоджених капілярів і тим більший і яскравіший буде синяк.

Що робити, коли синяк вже утворився

Синяк остаточно формується через кілька днів після появи, а засос – через кілька годин. Тепер головне завдання – прискорити розсмоктування згорнутої під шкірою крові.

1. Зробіть теплий компрес

Кілька разів на день на 15 – 20 хвилин прикладайте до синців або засос грілку або змочений в теплій воді рушник. Це прискорить кровопостачання, і синяк швидше зникне.

2. Зробіть легкий масаж

М'яко натискаючи, почніть масажувати від краю синяка. Робіть повільні кругові рухи, розминаючи синяк і рухаючись ближче до його центру.

3. Нанесіть мазь від синців та ударів

На цьому етапі краще вибрати засіб, який розігріває. Вибирайте засіб, в складі якого є капсаїцин, диметилсульфоксид або нонівамід.