Крім того, новий штам характеризується більшою заразністю. Саме тому в експерти закликають не лише до вакцинації, а й дотримуватися карантинних заходів.
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Вакцинованим також варто дотримуватися протиепідемічних правил,
– наголосили у повідомленні.
Як не заразитися штамом Омікрон
- Обов'язково вакцинуйтеся та отримайте бустерну дозу щеплення проти COVID-19
Вакциновані люди також можуть заразитися коронавірусом. Можливо, із меншою ймовірністю, як і передати вірус іншим. Бустерні вакцини можуть зменшити цей процес. Навіть якщо щеплена людина заразиться, її стан та одужання пройде легше.
- Дотримуйтеся протиепідемічних правил
Носіть маски, уникайте скупчення людей, ретельно мийте руки, уникайте фізичних контактів, дотримуйтеся соціальної дистанції.
- Відкладіть похід у заклади громадського харчування
Медики зазначають, що не варто ризикувати через високу хвилю заражень. Омікроном легко заразитися у ресторані. Особливо, якщо ви сидите надто близько до інших відвідувачів, а приміщення погано провітрюється. Замовляйте їжу із собою.
- Утримайтеся від туристичних подорожей до стабілізації ситуації
"Якщо ж необхідність у поїздках перевищує ризики, дотримуйтеся карантинних заходів", – зазначили у повідомленні.
Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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