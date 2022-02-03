Як не підчепити Омікрон: практичні поради

Усе більше фахівців переконані, що штам коронавірусу Омікрон незабаром повністю витіснить Дельту. Відомо, що він дуже швидко поширюється та мутує.

Крім того, новий штам характеризується більшою заразністю. Саме тому експерти закликають не лише вакцинуватися, а й дотримуватися карантинних заходів.

Увага У ВООЗ розповіли, як швидко поширюється підвид Омікрону

Вакцинованим також варто дотримуватися протиепідемічних правил,

– наголосили у повідомленні.

Як не заразитися штамом Омікрон

Обов'язково вакцинуйтеся та отримайте бустерну дозу щеплення проти COVID-19

Вакциновані люди також можуть заразитися коронавірусом. Можливо, із меншою ймовірністю, як і передати вірус іншим. Бустерні вакцини можуть зменшити цей процес. Навіть якщо щеплена людина заразиться, її стан та одужання пройде легше.

Дотримуйтеся протиепідемічних правил

Носіть маски, уникайте скупчення людей, ретельно мийте руки, уникайте фізичних контактів, дотримуйтеся соціальної дистанції.

Відкладіть похід у заклади громадського харчування

Медики зазначають, що не варто ризикувати через високу хвилю заражень. Омікроном легко заразитися у ресторані. Особливо, якщо ви сидите надто близько до інших відвідувачів, а приміщення погано провітрюється. Замовляйте їжу із собою.

Утримайтеся від туристичних подорожей до стабілізації ситуації

"Якщо ж необхідність у поїздках перевищує ризики, дотримуйтеся карантинних заходів", – зазначили у повідомленні.

Дослідження американських вчених показало, що люди, які інфіковані штамом Омікрон, у порівнянні з Дельта, вдвічі рідше потребують госпіталізації та приблизно на 75% рідше потрапляють в реанімацію. Але це не привід забувати про елементарні карантинні заходи, які можуть вберегти ваше життя.



Симптоми вихідного штаму Омікрон / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео