Громадський транспорт є місцем великого скупчення людей, саме тому під час посилення карантинних заходів уряди багатьох країн приймали рішення про зупинення громадського транспорту. Виняток зробили для таксі, адже тут ризики інфікуватись менші.

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Чому таксі – безпечніший транспорт, ніж інші

Під час користування громадським транспортом інколи складно дотримуватись фізичного дистанціювання. Потенційний ризик заразитися в автобусі чи метро залежить від того, наскільки вони заповнені пасажирами.

В таксі ж, окрім водія, немає людей, які можуть бути потенційними носіями коронавірусу. Це вже зменшує ймовірність зараження.

Втім є й інші фактори: як добре провітрюється салон, як довго ви їдете, чи чисті поверхні, адже якщо перед вами таксі їхав пасажир, який був носієм коронавірусу, ймовірність захворіти все ж існує.

Як зменшити ризик, якщо в таксі був носій коронавірусу

Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом, коли хворі чхають або кашляють. У таксі найбезпечніше місце – за водієм, адже у випадку, якщо водій хворий та кашлятиме – краплі повітря не потраплять на пасажира.

Також є ризик “підхопити” коронавірус через інфіковані поверхні. Вірусні частини можуть потрапити в організм через очі, ніс та рот або після дотику до забрудненого предмета.



Відкрийте вікно під час поїздки для кращої циркуляції повітря в авто / Фото Unsplash

Тому під час поїздки у таксі варто якнайменше торкатись потенційно забруднених поверхонь та предметів. Після виходу з таксі пам'ятайте, що руками не можна торкатись обличчя, особливо очей, рота і носа.

Після поїздки треба ретельно вимити руки водою з милом упродовж 20 – 40 секунд або обробити дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%.

Важливі правила поїздки в таксі під час пандемії:

Одягніть маску перед поїздкою.

У випадку, якщо водій без маски, нагадайте йому про необхідність носіння маски.

Мінімізуйте контакт з водієм: не говоріть, оплачуйте поїздку карткою (на готівці можуть зберігатись частинки вірусу).

Не торкайтесь зайвий раз поверхонь у салоні авто.

За бажанням можна використовувати рукавички під час поїздки, після – утилізувати їх.

Відкрийте вікно в авто. Циркуляція повітря – найкращий спосіб "знезаразити" салон таксі.

Після виходу з авто не торкайтесь руками обличчя. Зніміть маску за зав’язки і викиньте її.

Ретельно вимийте руки, або обробіть антисептиком.

Користуватися послугами таксі не лише безпечно, а й вигідно! Із карткою eVisa від OTP Bank ви отримаєте знижку 50% на поїздки по місту чи до аеропорту з Bolt. Окрім цього, OTP Bank подбав про мандрівників: з карткою eVisa ви зможете безкоштовно пройти в зали LoungeKey та спакувати багаж в аеропорту Бориспіль.

У час пандемії COVID-19 таксі Bolt створює безпечні умови для пасажирів. Сервіс запустив послугу Isolated. Обираючи цю категорію, до вас прибуде авто, в якому встановлено перегородку між водієм та пасажиром.

Водії компанії Bolt обробляють дезінфікуючими засобами основні поверхні після кожної поїздки та провітрюють салон. Ці засоби – необхідність в час пандемії.