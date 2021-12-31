Разове переїдання не зашкодить

Утім, фітнес-тренерка та нутриціологиня Олена Мaндзюк заспокоює: якщо ви були чемними та слухняними, дотримувались правильного харчування та тренувань – ніяке разове переїдання на свята не принесе вам жодного додаткового кілограма у вигляді жиру на боках чи сідницях.

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Річ у тім, як пояснила вона, разове переїдання не примушує тіло відкладати жирові відкладення.

Якщо з'їсти велику кількість їжі одноразово, як виключення на будь-яке свято, то більшість енергії покине вас у вигляді тепла,

– розповіла Мандзюк.

Однак якщо переїдати протягом усього дня (у багатьох є звичка постійно щось їсти) – тоді чекайте зайвих кілограмів.

Дефіцит калорій

Разом із тим, якщо ви вже давно дотримуєтесь дефіциту калорій (коли споживаєте менше калорій, ніж витрачаєте), разове підвищення вам навіть може бути просто необхідним. Саме воно дасть поштовх для перезапуску метаболізму.

Трохи цифр: кілограм жиру людини має 8 000 ккал – стільки просто нереально з'їсти за один раз.

"Тому якщо ви побачили на наступний ранок плюс 1 кілограм, зрозумійте, що це не жир, це – вода, яка піде з вашого тіла протягом тижня, як тільки ви повернетесь до нормального харчування", – наголосили тренерка.

Увага! Вода може затримуватись через алкоголь, солону/жирну/гостру їжу.

Правило 80 на 20

Воно ґрунтується на законі Парето, яке назвали на честь італійського економіста Вільфредо Парето.

Згідно з цим правилом, 20% зусиль дають 80% результату, а інші 80% зусиль – 20% результату. Закон Парето застосовується в різних областях, зокрема й у дієтології.

Тож важливо відчувати різницю між постійними переїданнями протягом дня та одноразовим переїданням на свято.

Якщо 80% ви дотримуєтесь правильно харчування, тоді 20% не вплинуть на вашу вагу,

– зазначила Мандзюк.

20 хвилин тренувань на день триматимуть вас у формі

Основною причиною набору ваги під час новорічних свят залишається надмірне споживання алкоголю та їжі. Тренерка з фітнесу Манда Прайс та лікарка загальної практики NHS Дон Харпер розповіли, якщо хочете зберегти свою фігуру, потрібно виконувати низку вправ.

Достатньо всього 20 хвилин на день, щоби тримати себе в тонусі навіть на свята. А відвідування тренажерного залу на цей період можна замінити заняттям фітнесом у домашніх умовах.



Можна тренуватись вдома / Фото Pixabay

Зазвичай достатньо 150 хвилин тренувань середньої інтенсивності або 75 хвилин тренувань високої інтенсивності за 7 днів. В ідеалі потрібно проводити тренування 4 – 5 разів на тиждень.

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Ще 5 коротких порад, як не набрати вагу під час свята

Пийте багато води. Вода не містить калорій, але є для нас чи не найпоживнішою. Допомагає регулювати температуру тіла, доставляти поживні речовини до клітин організму. А склянка води перед сніданком, обідом чи вечерею допоможе спожити набагато менше їжі.

Обирайте здорову альтернативу. Тобто спробуйте замінити майонез на грецький йогурт чи сметану. Замість ковбаси, шинки та копченого краще приготувати м‘ясо на грилі чи рибу, а також овочі. Шлунок не буде перевантажений, і ви почуватиметесь здоровіше.

Їжте повільно. Коли людина дуже голодна, вона намагається їсти якомога швидше і, як наслідок, з'їдає більше, ніж потрібно, оскільки не контролює відчуття голоду. Але відчуття ситості настає через 20 хвилин після прийому їжі. Тому краще їсти повільно, насолоджуватись кожним шматочком, спілкуватися із близькими і, звісно, не допускати відчуття сильного голоду.



На свята не обов'язково їсти шкідливу їжу / Фото Pixabay

Їжте з менших тарілок. Щоб уникнути переїдання під час застілля, постарайтеся взяти невелику тарілку й заповнити значну її частину зеленню й легкими салатами. Цей нехитрий секрет допоможе не переїдати.

Робіть паузи. Організуйте свято так, щоби застілля не перетворювалося на затяжні посиденьки. Між зміною страв влаштовуйте конкурси та ігри. Трішки руху та веселощів точно не завадить.