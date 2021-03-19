Як не проґавити перші ознаки аутизму у дитини

Джерело:24 Канал
Багато років на питання, коли вперше були помічені проблеми розвитку, батьки давали одну відповідь із двох: "наша дитина нормально розвивалась до року, а потім відбувся регрес" або ж "я із самого початку відчувала, що з малюком щось не так, але інші казали, що я істерична мати". Нині ситуація покращується і таким дітям швидше ставлять правильний діагноз.
Про це Здоров'ю 24 розповіли докторка Ханна Алонім, експертка та дослідниця дитячого спектру аутизму, засновниця та керівник Центру лікування та навчання "Міфне" в Ізраїлі та директорка столичного садка для дітей з особливостями розвитку "Дитина з майбутнім" Наталія Стручек.
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Більшість мам інтуїтивно відчувають немовлят і дослухаються до них. Довгі очікування остаточного діагнозу в багатьох випадках призводять до втрати вікна можливостей. Також важливо враховувати, що занепокоєна мати передає стрес дитині, і це створює коло, яке тільки погіршує ситуацію.
Ніхто не хоче, щоб в його дитини був розлад. Іноді ми чуємо від батьків, що проблему помічали, але намагалися не думати про погане, сподіваючись, що малюк переросте. Таке несприйняття притаманне 20% опитаних батьків.
Тести лікарів є важливими, але не варто очікувати, що вони можуть виявити проблему спілкування (якщо вона не є надзвичайно серйозною та очевидною) під час одного короткого візиту. Батьки, які відчувають щось нетипове в розвитку дитини, повинні звернутися до педіатра. Також слід пам'ятати: навіть якщо лікар розвіяв сумніви, повторний огляд дитини через короткий проміжок часу все ж є доцільним. Дорослі мають відстоювати свої права на консультації з фахівцями в цій галузі.
Коли дитина не контактує очима або не проявляє інтересу до оточення, спершу необхідно виключити медичні проблеми (зір та слух). Після виключення цих можливостей, потрібно розглянути тестування на ризик РАС. Часу, який можна виграти завдяки ранній діагностиці, іноді може мати вирішальне значення для подальшого розвитку дитини. Це вікно можливостей!
Останніми роками спостерігається значне зниження віку, в якому діагностується аутизм.Ізраїль – лідер у цій справі. Зазвичай такий розлад там виявляють у віці від 12 до 20 місяців. Діагностувати порушення у немовлят не пізніше 18 місяців – це найважливіше. Обстеження на такій стадії може вказати тільки на підозру ризику розвитку аутизму, оскільки в цьому віці ознаки ще не чіткі, і діагноз варто розглядати з обережністю.
Як працює модель раннього втручання в Ізраїлі
В Ізраїлі є кілька організацій, що займаються аутизмом. Корекційну роботу тут проводять Центри денного догляду від 1 до 3 років, а пізніше "дитячі садки для спілкування" для старших дітей, у яких вони отримують різну терапію: логопедія, ерготерапія, фізіотерапія тощо.
Центр "Міфне" спеціалізується на лікуванні немовлят віком до двох років, у яких діагностований спектр аутизму. Програма лікування фокусується на повному діапазоні компонентів розвитку дитини: фізичному, сенсорному, руховому, емоційному та когнітивному аспекті за допомогою Взаємної Ігрової Терапії. Це метод, розроблений у Центрі "Міфне" для мотивації та стимулювання вдосконалення здібностей немовлят займатися та спілкуватися з оточенням із цікавістю та задоволенням.
Зважаючи на те, що батьки є головним ресурсом дітей і сприяють їхньому розвитку на найважливіших ранніх стадіях, програма охоплює всю сім'ю. Терапевтичний підхід цілісний і поєднує медичний, біологічно-психічний, соціально-психологічний та екологічний аспекти. Батьки залучені повністю та навчені терапевтичним процесам своїх дітей, аби підтримувати та застосовувати їх у повсякденному житті.
Яка ситуації в Україні
За її словами, нині українці вже більше знають про аутизм та інші розлади, не ховають дітей, а намагаються вчасно їм допомогти. Якщо раніше в дитсадок приводили дітей ближче до шкільного віку, то зараз звертаються у віці 2-3 років. Зокрема, збільшилась частка дворічних вихованців.
За даними графіків розвитку в середньому дитина:
Вона закликала батьків спостерігати за своїми дітьми, знати, які навички й в якому віці вони повинні мати, і за будь-яких підозр обов'язково звертатись до спеціалістів. Чим раніше допомога буде доступна дитині, тим більше шансів виправити ситуацію без наслідків.