Як не проґавити перші ознаки аутизму у дитини

Багато років на питання, коли вперше були помічені проблеми розвитку, батьки давали одну відповідь із двох: "наша дитина нормально розвивалась до року, а потім відбувся регрес" або ж "я із самого початку відчувала, що з малюком щось не так, але інші казали, що я істерична мати". Нині ситуація покращується і таким дітям швидше ставлять правильний діагноз.

Про це Здоров'ю 24 розповіли докторка Ханна Алонім, експертка та дослідниця дитячого спектру аутизму, засновниця та керівник Центру лікування та навчання "Міфне" в Ізраїлі та директорка столичного садка для дітей з особливостями розвитку "Дитина з майбутнім" Наталія Стручек.

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Більшість мам інтуїтивно відчувають немовлят і дослухаються до них. Довгі очікування остаточного діагнозу в багатьох випадках призводять до втрати вікна можливостей. Також важливо враховувати, що занепокоєна мати передає стрес дитині, і це створює коло, яке тільки погіршує ситуацію.

Перші ознаки, які можуть свідчити про аутизм

Відсутність прямого зорового контакту з людьми , але є контакт очей із предметами. Дитині з аутизмом не важко дивитися на предмет, але вона відчуває значні труднощі при безпосередньому зоровому контакті з людьми.

, але є контакт очей із предметами. Дитині з аутизмом не важко дивитися на предмет, але вона відчуває значні труднощі при безпосередньому зоровому контакті з людьми. Надмірна пасивність. Відсутність плачу, мінімальна рухливість, брак інтересу до оточення. Часто здається, що дитині комфортно, адже вона не демонструє ознак переживань або голоду. Може спати цілу ніч протягом перших місяців життя, також не виявляє ніякої цікавості до свого оточення.

Відсутність плачу, мінімальна рухливість, брак інтересу до оточення. Часто здається, що дитині комфортно, адже вона не демонструє ознак переживань або голоду. Може спати цілу ніч протягом перших місяців життя, також не виявляє ніякої цікавості до свого оточення. Відсутність реакції на голос або присутність батьків: не повертає голову, коли називають ім'я, немає посмішки чи лепету. Слід розрізняти недостатню реакцію на голос або відсутність реакції на присутність батьків. Навіть якщо дитина не чує, вона завжди відреагує на присутність батьків.

не повертає голову, коли називають ім'я, немає посмішки чи лепету. Слід розрізняти недостатню реакцію на голос або відсутність реакції на присутність батьків. Навіть якщо дитина не чує, вона завжди відреагує на присутність батьків. Затримка моторного розвитку – пізнє повзання, ходьба, гіпотонус. Є діти в зоні ризику, чий руховий розвиток є відповідним, проте часто в немовлят спостерігається гіпотонус – низький рівень м'язового напруження.

– пізнє повзання, ходьба, гіпотонус. Є діти в зоні ризику, чий руховий розвиток є відповідним, проте часто в немовлят спостерігається гіпотонус – низький рівень м'язового напруження. Надмірна активність: безперервний плач відсутність фізичного спокою (і це не пов'язано з будь-якою медичною причиною). Іноді немовлята, які здаються пасивними впродовж першого року, стають активними на другому році життя.

безперервний плач відсутність фізичного спокою (і це не пов'язано з будь-якою медичною причиною). Іноді немовлята, які здаються пасивними впродовж першого року, стають активними на другому році життя. Відсутність апетиту або відмова від їжі . У багатьох випадках ці проблеми можна побачити вже в перші місяці життя.

. У багатьох випадках ці проблеми можна побачити вже в перші місяці життя. Прискорений ріст окружності голови у порівнянні з початковою величиною – деякі немовлята народжуються з нормальною окружністю голови, але впродовж двох років вона швидко росте.

у порівнянні з початковою величиною – деякі немовлята народжуються з нормальною окружністю голови, але впродовж двох років вона швидко росте. Відмова від дотику батьків: вигинання тіла назад або скорочення тіла. Деякі немовлята відчувають сенсорні перевантаження, тому уникають будь-якого фізичного контакту. Очевидно, це викликає сильні переживання батьків. Але важливо пам'ятати, що цим дитина демонструє не відмову від них, а складнощі з тактильним сприйняттям.

Ханна Алонім “Кожна із вищезазначених ознак може вказувати й на інший розлад, не пов'язані з аутизмом. Тому насамперед потрібно проводити медичні огляди, щоби виключити інші причини. Після цього, якщо два із зазначених симптомів зберігаються впродовж тривалого часу, потрібно дослідити можливість порушення контакту та розвитку спілкування”.

Як часто батьки дитини з аутизмом звертаються до лікаря пізніше, ніж потрібно

Ніхто не хоче, щоб в його дитини був розлад. Іноді ми чуємо від батьків, що проблему помічали, але намагалися не думати про погане, сподіваючись, що малюк переросте. Таке несприйняття притаманне 20% опитаних батьків.

Тести лікарів є важливими, але не варто очікувати, що вони можуть виявити проблему спілкування (якщо вона не є надзвичайно серйозною та очевидною) під час одного короткого візиту. Батьки, які відчувають щось нетипове в розвитку дитини, повинні звернутися до педіатра. Також слід пам'ятати: навіть якщо лікар розвіяв сумніви, повторний огляд дитини через короткий проміжок часу все ж є доцільним. Дорослі мають відстоювати свої права на консультації з фахівцями в цій галузі.

Коли дитина не контактує очима або не проявляє інтересу до оточення, спершу необхідно виключити медичні проблеми (зір та слух). Після виключення цих можливостей, потрібно розглянути тестування на ризик РАС. Часу, який можна виграти завдяки ранній діагностиці, іноді може мати вирішальне значення для подальшого розвитку дитини. Це вікно можливостей!

Діагностика аутизму в інших країнах

Останніми роками спостерігається значне зниження віку, в якому діагностується аутизм.Ізраїль – лідер у цій справі. Зазвичай такий розлад там виявляють у віці від 12 до 20 місяців. Діагностувати порушення у немовлят не пізніше 18 місяців – це найважливіше. Обстеження на такій стадії може вказати тільки на підозру ризику розвитку аутизму, оскільки в цьому віці ознаки ще не чіткі, і діагноз варто розглядати з обережністю.

Ханна Алонім “Лікування саме в грудному віці є дуже ефективним через пластичність мозку у цей період. Найбільш прискорений ріст нейронів у мозку відбувається саме в перші вісімнадцять місяців життя. Ці нейрони вбудовані в складну систему клітинних зв'язків, яка контролює сенсорно-емоційно-когнітивну регуляцію немовлят”. Як працює модель раннього втручання в Ізраїлі В Ізраїлі є кілька організацій, що займаються аутизмом. Корекційну роботу тут проводять Центри денного догляду від 1 до 3 років, а пізніше "дитячі садки для спілкування" для старших дітей, у яких вони отримують різну терапію: логопедія, ерготерапія, фізіотерапія тощо. Центр "Міфне" спеціалізується на лікуванні немовлят віком до двох років, у яких діагностований спектр аутизму. Програма лікування фокусується на повному діапазоні компонентів розвитку дитини: фізичному, сенсорному, руховому, емоційному та когнітивному аспекті за допомогою Взаємної Ігрової Терапії. Це метод, розроблений у Центрі "Міфне" для мотивації та стимулювання вдосконалення здібностей немовлят займатися та спілкуватися з оточенням із цікавістю та задоволенням.

Зважаючи на те, що батьки є головним ресурсом дітей і сприяють їхньому розвитку на найважливіших ранніх стадіях, програма охоплює всю сім'ю. Терапевтичний підхід цілісний і поєднує медичний, біологічно-психічний, соціально-психологічний та екологічний аспекти. Батьки залучені повністю та навчені терапевтичним процесам своїх дітей, аби підтримувати та застосовувати їх у повсякденному житті.

Яка ситуації в Україні

В Україні теж можна розпочати ранню корекцію розвитку дітей з особливостями розвитку, у тому числі – з аутизмом, з 1 року. Столичний дитсадок "Дитина з майбутнім" вже має практику такої корекції.

Наталія Стручек “Як показує ізраїльський досвід, 75% дітей, які потрапили до спеціалістів в районі одного року, потім розвивались за класичною моделлю і не отримували "особливого" діагнозу. Чим раніше ми спільними зусиллями виявимо навіть найменші особливості у розвитку вашої дитини, тим більше шансів, що пізніше вони не отримають діагноз "аутизм", "алалія" чи будь-який інший ментальний розлад”.

За її словами, нині українці вже більше знають про аутизм та інші розлади, не ховають дітей, а намагаються вчасно їм допомогти. Якщо раніше в дитсадок приводили дітей ближче до шкільного віку, то зараз звертаються у віці 2-3 років. Зокрема, збільшилась частка дворічних вихованців.

За даними графіків розвитку в середньому дитина:

від 1 до 2 років за умов комплексної системної 6-місячної роботи покращує свої навички самообслуговування, соціальних відносин, дрібної моторики та імітації на 400%;

від 3 до 4 років покращує ті ж самі навички на 200%;

від 5 до 6 років – на 70-80%.

Вона закликала батьків спостерігати за своїми дітьми, знати, які навички й в якому віці вони повинні мати, і за будь-яких підозр обов'язково звертатись до спеціалістів. Чим раніше допомога буде доступна дитині, тим більше шансів виправити ситуацію без наслідків.