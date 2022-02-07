Як не травмуватись під час ожеледиці
7 лютого 2022 , 13:59Читать новость на русском
Джерело:HARVARD HEALTH
Падіння на слизькому тротуарі – часта ситуація взимку. Більшість випадків проходять без проблем, але в містах-мільйонниках тисячі людей отримують травми різної важкості таким чином.
Здається, що падіння на льоді – це те, що нам непідвладне. Але правильне падіння – це навичка, яку можна натренувати.
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Як правильно падати
- Спробуйте встояти, якщо послизнулися. При втраті рівноваги змахніть руками у протилежному до падіння напрямку, щоб відновити баланс. Якщо в руках сумки, киньте їх. І швидко сядьте – якщо все ж таки впадете, то з меншої висоти.
- Якщо не встояли – падайте на бік. Для цього зігніть коліна, поверніть убік і підніміть голову, щоб не вдаритися об лід. Краще впасти на "м'яке" місце – м'язи стегна, – а не на кістки, це допоможе уникнути перелому. Літнім людям падати на бік небезпечно через ризик зламати шийку стегна. У віці старше 65 років будь-яке падіння небажане і потрібно постаратися його запобігти. Але якщо вже послизнулися – краще слідувати інструкції.
- При падінні назад присядьте якнайнижче, щоб впасти з меншої висоти. Бережіть голову – притисніть підборіддя до грудей, щоб не вдаритися потилицею. Спину округліть, а руки розведіть убік долонями вниз – це сповільнить падіння. Але не спирайтеся на них під час падіння, щоб не зламати зап'ястя.
- При падінні вперед зігніть лікті і постарайтеся приземлитися на передпліччя. Ноги слід випрямити, щоб не травмувати коліна.
- Якщо падіння сталося під час бігу або під час швидкої ходьби, для зменшення сили удару зробіть перекат у напрямку руху. Так роблять каскадери під час виконання трюків.
Тренуватися можна падати вдома або в спортзалі, спочатку краще на м'якій поверхні.
Що робити, щоб не впасти
- Будьте уважні. У слизьких місцях йдіть, як пінгвін – повільно, дрібними кроками, злегка зігніть коліна та нахиліться вперед, ступайте з опорою на всю підошву. На льоді пересувайтеся "лижним кроком" – не відривайте підошви, ковзаєте по поверхні.
- Для прогулянок взимку вибирайте взуття на підборах до 3 – 4 см із рифленою підошвою, яка не ковзає. Для слизького взуття купіть спеціальні накладки із шипами – льодоходи. Вони підходять навіть на чоботи із каблуком.
- У холодну погоду одягайтесь тепло. При переохолодженні м'язи напружені, рухи стають різкими, і це іноді призводить до падіння. Крім того, при падінні м'який пуховик пом'якшить удар.
- Краще не класти руки в кишені, а якщо говорите по телефону – скористайтеся гарнітурою. Вільні руки допоможуть утримати рівновагу.
- При порушеннях ходи та рівноваги користуйтеся спеціальними пристроями для більшої стійкості. Наприклад тростиною з гумовим наконечником.
- Носіть у сумці трохи піску – у разі ходьби по льоду розсипте його перед собою і взуття не ковзатиме.