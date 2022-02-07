Як не травмуватись під час ожеледиці

Падіння на слизькому тротуарі – часта ситуація взимку. Більшість випадків проходять без проблем, але в містах-мільйонниках тисячі людей отримують травми різної важкості таким чином.

Здається, що падіння на льоді – це те, що нам непідвладне. Але правильне падіння – це навичка, яку можна натренувати.

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Як правильно падати

Спробуйте встояти, якщо послизнулися. При втраті рівноваги змахніть руками у протилежному до падіння напрямку, щоб відновити баланс. Якщо в руках сумки, киньте їх. І швидко сядьте – якщо все ж таки впадете, то з меншої висоти. Якщо не встояли – падайте на бік. Для цього зігніть коліна, поверніть убік і підніміть голову, щоб не вдаритися об лід. Краще впасти на "м'яке" місце – м'язи стегна, – а не на кістки, це допоможе уникнути перелому. Літнім людям падати на бік небезпечно через ризик зламати шийку стегна. У віці старше 65 років будь-яке падіння небажане і потрібно постаратися його запобігти. Але якщо вже послизнулися – краще слідувати інструкції. При падінні назад присядьте якнайнижче, щоб впасти з меншої висоти. Бережіть голову – притисніть підборіддя до грудей, щоб не вдаритися потилицею. Спину округліть, а руки розведіть убік долонями вниз – це сповільнить падіння. Але не спирайтеся на них під час падіння, щоб не зламати зап'ястя. При падінні вперед зігніть лікті і постарайтеся приземлитися на передпліччя. Ноги слід випрямити, щоб не травмувати коліна. Якщо падіння сталося під час бігу або під час швидкої ходьби, для зменшення сили удару зробіть перекат у напрямку руху. Так роблять каскадери під час виконання трюків.

Тренуватися можна падати вдома або в спортзалі, спочатку краще на м'якій поверхні.

Що робити, щоб не впасти